Arias afirma que hizo una «alianza silenciosa» con Santos Quispe y anuncia trabajo conjunto

Fuente: paginasiete.bo

Esta jornada el alcalde electo de La Paz, Iván Arias, realizó un sobre la situación económica de la Alcaldía paceña y la forma de encarar la gestión. Durante la conferencia anunció cambios en el municipio e informó que realizó una alianza de bajo perfil con Santos Mamani y se buscará trabajar de manera conjunta.

“Vamos a buscar alianzas con el gobernador, al cual quiero felicitar, al señor Santos. Nosotros hemos hecho una alianza silenciosa con el señor Santos para que gane y le hemos prestado nuestra infraestructura de equipos, de control electoral, de movilizaciones barriales en la ciudad de La Paz y hemos mantenido una alianza de bajo perfil y hemos cumplido y queremos felicitar al señor Santos, ya lo hemos hecho personalmente, lo hago ahora públicamente, de una alianza que la manejamos con discreción para que pueda hacerse de la victoria”, destacó Arias en conferencia de prensa.

Para recordar su plan de trabajo, Arias destacó la coordinación con todos los niveles del estado. “Vamos a coordinar con el gobierno nacional. Vamos a coordinar con todos los que sean posibles, porque La Paz necesita de todos. Por supuesto con los primeros que vamos a coordinar es con la bancada de oposición del gobierno municipal”, dijo.

Arias dice que La Paz tiene un funcionario edil por cada 100 habitantes

El alcalde electo indicó que el 80% del presupuesto se va en salarios, debido a la cantidad de personal que trabaja para el municipio: nueve mil.

Además, la autoridad electa anunció cambios en el municipio, debido a la cantidad de funcionarios ediles que acoge la alcaldía. “¿Cómo es posible que una ciudad de 900 mil habitantes tenga nueve mil empleados? No puede ser. El alcalde, dependientes directos, tiene 400 personas. El secretario ejecutivo otras 400. Haciendo ineficientes los servicios. Los servicios públicos se tienen que subvencionar, pero no puede ser una subvención escandalosa, eso lo vuelve ineficiente”, sentenció luego de un informe que indicaba que el municipio paceño cuenta con nueve mil funcionarios, para un promedio de 900 mil habitantes.

Arias comparó la situación de La Paz e indicó que Santa Cruz tiene el doble de habitantes y cuenta con ocho mil funcionarios. «No nos vamos a parar, vamos a poner a La Paz en movimiento. No me estoy quejando, estoy planteando la situación que me obliga a un recambio”, anunció.