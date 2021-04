Arias dice que a Santos no le pedirá nada y Copa puede reunirse con quien quiera

Fuente: Página Siete Digital

El alcalde electo de La Paz, Iván Arias, manifestó este martes que no pedirá ninguna «cuota de poder» al nuevo gobernador del departamento, Santos Quispe, quien desconoció una supuesta alianza con el candidato de Somos Pueblo en la segunda vuelta. Además afirmó que Eva Copa puede reunirse con quien quiera, más ahora que es la burgomaestre electa de El Alto.

«Tengo testigos de los acuerdos a los que he llegado (con Santos Quispe), el señor David Castro entre ellos, pero cuando no hay palabra que se cumple, que esté empeñada tiene dos caminos: empieza a hechas diatribas o decir así es la vida», sostuvo el alcalde electo.

Y agregó que no se va a «rasgar las vestiduras», pero me sentaré a dialogar con todos.

«Yo espero que me reciba el señor Santos Quispe, no le voy a pedir nada. Nuestro acuerdo no pedía ninguna cuota de poder, simplemente era un acuerdo para que él gane», declaró Arias a RTP.

El exministro apuntó que había suscrito una alianza “silenciosa y de bajo perfil” con Quispe, de la agrupación Jallalla, no obstante, el gobernador electo negó la afirmación de Arias.

“Parece que nuestro alcalde electo de La Paz sufre de psicosis, porque en ningún momento mi persona se ha aliado con Iván Arias, en ningún momento, ni por dentro ni por encima, ni por costado, por ningún lado”, aclaró Quispe en conferencia.

Referido a las declaraciones del expresidente Evo Morales sobre una supuesta reunión entre Eva Copa y Luis Fernando Camacho, el alcalde electo consideró que su homóloga alteña puede reunirse «con gil y mil», al ser una autoridad electa.

«La señora Eva Copa, al ser una alcaldesa electa, puede reunirse con gil y mil. Asistió a un evento protocolar en Tarija. En ningún momento hubo reuniones de confabulación porque son reuniones públicas y nosotros hemos aprovechado reunirnos, por ejemplo, con Cercado (de Manfred Reyes Villa) para que nos expliquen el catastro digitalizado», expresó.