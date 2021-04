Así es la dieta que lleva Lucero y que le ha permitido conservar la misma figura por años

La cantante aseguró que sólo de esta forma es capaz de disfrutar de la comida y mantenerse saludable

Lucero aseguró que nunca se ha limitado en cuanto a comida y sólo ha intentado tener cuidado con el balance de sus alimentos (Foto: Instagram / @luceromexico)





Lucero decidió hablar acerca de cómo es su alimentación para poder ser delgada, pero aclaró que es una cuestión genética más que decisiva, por lo que declaró que para ella la belleza de cada persona se encuentra más allá de lo físico.

En una nueva entrega de la sección de su canal de YouTube en donde la cantante comparte curiosidades sobre su vida, Lucero quiso dar un acercamiento a sus seguidores acerca de cuáles son los platillos que disfruta comer y cómo balancea su dieta para matenerse sana, pues dijo que ella no pone atención a la forma de su cuerpo.

“Creo que son temas delicados de hablar y les voy a decir por qué: no todos somos iguales, todas las personas somos diferentes […] la belleza es subjetiva. […] Siempre he pensado que no es válido medir a las personas, ponerles un número, ‘¿cuánto pesas?’, ‘¿cuánto mides?’. Yo creo que es algo muy extraño”.

La actriz dijo que no le agradan los productos de mar y tampoco es fanática de las carnes rojas (Foto: YouTube / Lucero)

La intérprete de Veleta ha siempre sido felicitada por cuidar de su cuerpo y conservar el mismo físico desde su juventud, incluso confesó que una de las preguntas que más le hacen es cómo lo logra, pero ella no tiene una respuesta definitiva a ello.

Agregó que desde pequeña se caracterizó por ser delgada y comer poco, pero que actualmente ella considera que no se limita cuando se trata de comida y disfruta mucho de los platillos típicos mexicanos, incluso reveló que piensa que no hay algo mejor que los chilaquiles verdes.

Lucero aconsejó a sus seguidores que tengan una buena relación con la comida, pues esa es la única forma en que verdaderamente podrán disfrutarla y comenzar a cuidar su alimentación; solamente conociendo qué es lo que come, puede equilibrar día a día sus alimentos.

Lucero reveló que su comida favorita son los chilaquiles verdes, pero no le gusta el jitomate y la cebolla (Foto: Instagram / @luceromexico)

“Si un día exageraste en muchas cosas que te hacen sentir no tan bien, pues al día siguiente comes menos de eso que el día anterior te llenaste o te atracaste”, aseguró la protagonista de Soy tu dueña.

La cantante destacó que, al contrario de cuando era pequeña, actualmente le gustan mucho los postres, el chocolate y la comida mexicana. Siempre está dispuesta a probar nuevas cosas con tal de explorar el mundo culinario, pero hay productos que no soporta en sus platillos, el jitomate y la cebolla son sólo algunos de ellos.

El aguacate no era de su agrado hasta hace algunos años, por ello intenta probar más de una vez algo que no le gusta. Lamentablemente, aunque de vez en cuando decide darle una nueva oportunidad al jitomate, siempre termina haciéndolo a un lado.

Lucero invitó a sus seguidores a tener un balance en la vida para conservar su salud en buen estado (Foto: Instagram / @luceromexico)

En su lista de alimentos que no le gustan a pesar de que ha intentado comerlos varias veces, también están los ostiones, pues dice que en su niñez no soportaba comer productos de mar y ahora, aunque disfrute de estar en la playa, simplemente no puede comer algo que tenga “sabor a mar”.

Finalmente incitó a sus espectadores no tener ningún tipo de adicción, pues piensa que cualquier cosa en exceso daña el cuerpo. Aseguró que sólo manteniendo un equilibro en todo es como se puede disfrutar de la vida.

“Balance, equilibrio, es lo que intento hacer en mi vida, tanto con la comida como con otras cosas, y poder tener más o menos eso, un término medio y no abusar, no exagerar con algunas cosas que hasta te pueden hacer daño”.