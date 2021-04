Atletismo: Gómez, la recordista nacional que quiere ser periodista deportiva

Fuente: lostiempos.com

La atleta cruceña Cecilia Gómez es la actual dueña del récord nacional de los 400 metros planos, al ser la primera mujer boliviana en correr esta distancia por debajo de los 54 segundos. De momento está enfocada en conquistar sus metas, después quisiera convertirse en periodista deportiva.

En el Primer Torneo Evaluativo, Gómez finalizó la prueba de los 400 mp en 53 segundos y 90 centésimas (53”90), tiempo con el que rompió su propio récord nacional obtenido en Tarija el 13 de mayo de 2017, que era de 54”00.

Ese mismo día igualó el récord nacional que tiene la cochabambina Leslie Arnez en los 200 mp desde el 2012, 24”33.

Pero estos logros no los obtuvo de la noche a la mañana, sino es el fruto de muchos sacrificios, decisiones importantes y trabajo.

Una de esas decisiones importantes fue mudarse a Cochabamba y así poder entrenar con Luis Daniel Valenzuela.

“El 2017 viajé a un Bolivariano y conocí al entrenador Luis Daniel, entonces me decidí venir a Cochabamba, porque sabía de la capacidad que tenía él para poder entrenarme, ya que tiene como atleta a Bruno Rojas y a otros más. El 2018 vine a vivir a Cochabamba y ahora entreno en el club Ciclón”, explicó Cecilia.

Gracias al apoyo de sus padres puede dedicarse sólo a entrenar, aunque ahora también tiene un ingreso extra, ya que por las tardes enseña atletismo a los niños del club.

“Cuando llegue sólo me dedicaba a entrenar, pero desde el año pasado me dedico a entrenar a niños aquí mismo en mi club. Tengo tres grupos de niños a quienes doy clases de atletismo por las tardes, tres veces a la semana”, comentó.

La mayoría de los deportistas, una vez que ya tiene una profesión, debe elegir entre su carrera y seguir entrenando, para Cecilia la situación no es diferente.

“En Bolivia no se puede vivir del deporte, porque acá el apoyo es escaso. Por ejemplo, desde que empecé hasta ahora sólo recibo la ayuda de mis padres. A mí siempre me gustó el atletismo y gracias a Dios tengo su apoyo que me permite seguir en esto del deporte, pese a todo estoy feliz, porque amo lo que hago”, dice.

Gómez estudió comunicación social, aún le falta el examen de grado para su título, pero incluso cuando empiece a trabajar quiere estar ligada al deporte.

“Me gustaría especializarme en el periodismo, en el área deportiva. Obviamente para dar más cobertura a los deportes olvidados como el atletismo, el baloncesto y muchas disciplinas más que no sobresalen casi nunca en la televisión, o no conoce la gente”, cuenta Cecilia.

Pero antes de que decida hacer reportajes sobre lo que sucede en el deporte nacional, aún tiene muchas metas por cumplir.

“Recién estoy empezando a lograr lo que quiero, los objetivos que tengo trazados, aún hay Ceci para un buen rato”, asegura a tiempo de comentar algunas de sus metas.

“Los Juegos Olímpicos siempre son el sueño de todo deportista. También quisiera llegar a un mundial, aunque todo es parte de un proceso”.

El próximo campeonato internacional para Cecilia es el Sudamericano mayores que se realizará en Buenos Aires, del 14 al 16 de mayo.

“La meta es clasificar a la final en primera instancia y, bueno, uno siempre sueña con una medalla, si se lograra estaría espectacular soñar con y luchar por un podio en el sudamericano, en el que competiré en los 400 metros”, cuenta Cecilia.

Otra de las metas inmediatas que tiene es bajar el récord nacional de los 200 metros planos.

“En los 200 metros logré igualar el récord de Leslie Arnez, que tiene 24,33 segundos. Este domingo (hoy) tengo otra oportunidad, espero poder bajarla, pero si no sale el domingo, de que sale este año, sale”, manifestó Gómez.

“VALENZUELA TIENE TODO EL MÉRITO DE ESTOS LOGROS”

Betty Rojas Rodríguez

Cecilia Gómez considera que una de sus mejores decisiones fue mudarse a Cochabamba, para entrenar con Luis Daniel Valenzuela, el responsable del club Ciclón.

“Quiero darle el mérito a Luis Daniel Valenzuela, que es el que me entrena. Él es parte fundamental para todo lo que se consiguió en el Primer Evaluativo, y es gracias a él también que están empezando a salir los resultados”, dijo Gómez.

Valenzuela es el entrenador del club Ciclón, en el que una de sus figuras principales es el recordman Bruno Rojas, el hombre más veloz del país, dueño de los récord nacionales de los 100 y 200 metros planos. Entre otros atletas destacados que también entrenan con Valenzuela están Andres Sotomayor y Kevin Bascopé, que compiten en los 400 metros planos.

Gómez trabaja en el club Ciclón desde el 2018 y después de la decepción del 2020 , en el que no competieron, empezaron a llegar los resultados.