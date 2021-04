Benedict Cumberbatch protagonizará la serie limitada “Los 39 escalones” para Netflix

Benedict Cumberbatch ha firmado para protagonizar y producir de forma ejecutiva una adaptación de Los 39 escalones, que llegará a Netflix en forma de serie limitada. Según Deadline, el servicio de streaming hizo lo que se describió como una oferta agresiva para asegurar el proyecto, y aunque no hay más detalles, la adaptación moderna de la novela de John Buchan de 1915 constará de al menos seis episodios de una hora de duración.

Además de Cumberbatch, hay algunos talentos de alto calibre vinculados a Los 39 escalones, con Edward Berger preparado para dirigir toda la serie. El dúo ya colaboró en la serie Patrick Melrose de Showtime, que fue nominada a la mejor serie limitada en los Emmys y obtuvo otras nominaciones por su interpretación, escritura y dirección.

Mark L. Smith, de The Revenant, se encargará de escribir la actualización de una historia que cobró vida en el clásico de Alfred Hitchock de 1935, aunque desde entonces ha sido adaptada en otras tres ocasiones: dos largometrajes estrenados en la gran pantalla en 1959 y 1978, y un telefilme de 90 minutos que se emitió en la BBC en 2008.

Cumberbatch interpretará a Richard Hannay, que se ve envuelto en un intento de impedir que una red internacional de espías robe secretos militares. Tras ser inculpado por asesinato, Hannay se ve obligado a huir mientras intenta limpiar su nombre y desentrañar la amplia conspiración en la que se centra la historia.

Se trata de la última adición a una lista de trabajos muy cargada para Cumberbatch, que recientemente ha participado en el drama legal The Mauritanian y en el thriller histórico The Courier. La estrella de Sherlock también tiene prevista la película biográfica The Electrical Life of Louis Wain a finales de este año, así como la adaptación literaria de Netflix The Power of the Dog.

Además, recientemente terminó el rodaje de Spider-Man: No Way Home, del Universo Cinematográfico de Marvel, antes de trabajar en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Por si fuera poco, Cumberbatch también firmó el mes pasado en la aventura de Colin Trevorrow sobre la Segunda Guerra Mundial. Con todos estos proyectos en marcha, podría pasar un tiempo antes de que veamos a Cumberbatch en la versión de Netflix de Los 39 escalones.