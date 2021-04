Bolivia: Kevin Nieto, futbolista de día y recogedor de basura de noche

Futbolista y recogedor de basura sin complejos. El colombiano Kevin Nieto, que en 2019 llegó a Sucre para probar suerte en Fancesa, equipo de la Asociación Chuquisaqueña de Fútbol (ACHF), desde hace cuatro meses tiene un trabajo adicional, el de recogedor de basura, pues presta sus servicios a la Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAS) de la capital del país.

Su historia en Bolivia comienza hace dos años, ya que en 2019 llegó a Sucre para probarse en Fancesa, pero las cosas no le salieron como esperaba y terminó jugando en Stormers, equipo que también milita en la Primera División del fútbol chuquisaqueño.

En esa temporada marcó 19 goles en el torneo local y seis más en la Copa Simón Bolívar aunque que no es delantero nato, pues juega como extremo, tanto por derecha como por izquierda.

El año pasado cumplió su deseo de pasar a filas de Fancesa, pero debido a la pandemia de coronavirus no hubo torneo asociacionista y solo jugó la Copa Simón Bolívar, en la que anotó siete tantos.

Una vez finalizada su participación en la Copa Simón Bolívar y ante las necesidades económicas, a través de algunos conocidos, encontró trabajo en EMAS, empresa que se dedica al recojo de basura, donde ya lleva cuatro meses haciendo el horario nocturno, ya que sus entrenamientos son por la tarde.

“Llego al trabajo a marcar mi ingreso a las 21:00, luego salgo a recoger basura por el centro de la ciudad, que es nuestra ruta, a las 3:30 de la madrugada… Nunca me he llevado ninguna sorpresa agradable ni desagradable en el recojo de la basura, hasta ahora todo va bien”, dijo Nieto en contacto telefónico con DIEZ.

Uno de los aspectos favorables de su trabajo es que la actividad no se detiene, ya que día a día la gente bota basura y la empresa no para, en cambio otras, que se dedican a diferentes rubros, se vieron obligadas incluso a cerrar puertas por la pandemia.

Por ahora no tiene contrato, espera tenerlo a futuro, pero no le fallan en el pago de su salario y que con lo que recibe en EMAS y en Fancesa puede vivir dignamente. “Siempre me he caracterizado por decir que el trabajo no es deshonra, el trabajo es bonito, que te conozcan y te reconozcan por hacer algo bueno está bien, no le hago daño a nadie”, afirma Nieto.

“Puede ser que mucha gente piense que los futbolistas andan en los mejores carros, que una cosa y la otra, pero no es así, porque la situación para nosotros está muy complicada, por la pandemia y también porque muchas veces ya no se fijan en el talento si no en las negociaciones que hacen los empresarios. Sabemos que estamos en una pandemia, el fútbol puede volver a parar y no pienso quedarme en casa, siempre es bueno tener un plan B, por eso tengo otro trabajo”, matizó el colombiano.

Tiene 25 años (24-05-1995) y su esposa es la chuquisaqueña Sarah González, con quien piensa quedarse a vivir en Sucre, pero si debido al Covid-19 la situación no mejora en la capital, no descarta volver a su país con ella.

Sus inicios

Kevin nació en Barranquilla y es hincha confeso del Junior. Comenzó a hacer sus primeros ‘pininos’ en la reserva de Patriotas y luego en el Deportivo Pereira.

Su oportunidad en el fútbol profesional de Colombia llegó en Río Negro, con el que jugó cuatro partidos en la Dimayor en 2018. Incluso marcó un gol y lo recuerda muy bien, pues fue contra Deportivo Pasto en condición de visitante.

“Mientras jugaba al fútbol también estudiaba la carrera de Licenciatura en Educación Física, pero decidí dedicarme de lleno al fútbol cuando solo me faltaba terminar la tesis para mi carrera”, cuenta.

En 2019, antes de viajar a Sucre, se fue al equipo Dragones de El Salvador, pero no pudo debutar porque no lo habilitaron a tiempo y es así que decidió probar suerte en la capital boliviana.

“La idea mía es no estancarme, tengo aspiraciones. Sueño con jugar en la División Profesional en Bolivia, ese es mi sueño, tengo esa meta. Si en Colombia jugué profesionalmente, creo que puedo hacerlo acá también. Me preparo día a día para lograrlo, no quiero ponerme un techo y quiero seguir escalando, estoy para grandes cosas, tengo talento, sacrificio, ganas y solo necesito un empujón”, enfatiza.

Sancionado por un año

Justamente este viernes, Kevin Nieto recibió la mala noticia sobre un fallo que lo suspende por un año, debido a los incidentes al final del partido entre Real Tomayapo y Fancesa jugado en diciembre de 2020, en Tarija, por semifinales de la Copa Simón Bolívar.

Fancesa perdió por 2-1 en los 90 minutos y al haber ganado en la ida por 3-1 se fueron a los penales en los que también fue derrotado. El arbitraje polémico de Gaad Flores hizo que fuera agredido por un tumulto de gente, pero Nieto niega rotundamente haber tocado al árbitro.

“Yo me le acerqué pero nunca lo toqué, le dije algunas cosas por su mal arbitraje. Le dije ‘descarado’, pero no lo toqué, incluso tengo el video como prueba donde se ve que no lo agredí, incluso hubo el tumulto y yo salí corriendo porque nos echaron gases lacrimógenos”, dice Nieto en su descargo.

Junto a Nieto, también fueron suspendidos por un año sus compañeros Gary Saldías y Juan Carlos García, mientras que a Fernando González le aplicaron tres meses de suspensión.

“Tenemos cinco días para apelar el fallo y estamos viendo el tema con los dirigentes del club y el abogado. Creo que es una injusticia por culpa de un incompetente que no se puede llamar árbitro”, subrayó Nieto.