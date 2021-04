Bolivia registró un incremento de sus exportaciones no tradicionales en los últimos tres meses

Fuente: ABI

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó que Bolivia registró un incremento significativo de sus exportaciones no tradicionales en los últimos tres meses, luego de que los precios fueran afectados por la pandemia.

“Hemos registrado un incremento de nuestras exportaciones no tradicionales, si recuerdan el tema de los precios, sobre todo en la pandemia ha hecho que nuestras exportaciones disminuyan de manera significativa, durante el mes de febrero hemos superado los $us 1.100 millones en exportaciones no tradicionales”, indicó.

“Si comparamos estos tres últimos meses con los tres meses anteriores, hemos incrementado nuestras exportaciones no tradicionales de manera sustantiva”, subrayó.

Según datos presentados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las exportaciones no tradicionales registraron un crecimiento en ventas, entre enero a febrero de 2020, de $us 256,9 millones, y en similar periodo de 2021 la cifra subió a $us 347,3 millones con un incremento de 35 % en el valor y 9% en volumen, indica un boletín institucional.