Bolivia y la judicialización de la política

La instrumentalización de la justicia por parte del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha convertido en el arma con la cual se viene judicializando la política, persiguiendo y metiendo preso al oponente político y a todo aquel que ose contradecir al régimen autoritario en nuestro país. El Ministerio Público y el Órgano Judicial se han puesto al servicio del partido de gobierno y se han convertido en instituciones dedicadas a “cazar” y encarcelar a quienes son contrarios o se opongan al régimen, bajo el falso pretexto de una narrativa de “golpe de estado”, supuestamente suscitado el año 2019, el mismo que nunca ocurrió y que al contrario se estableció un gobierno transitorio constitucional como consecuencia de la comisión de un grosero “fraude electoral” por parte de Evo Morales ese año y su posterior renuncia y huida del país.

En Bolivia estamos viviendo una situación crítica, donde el gobierno actual, inventa procesos, desconoce el debido proceso, la presunción de inocencia, vulnera los derechos humanos, pero sobre todo viola la Constitución Política del Estado y las leyes para encarcelar al que piensa diferente. Bolivia es el único lugar donde se indulta por encargo de su Presidente a quienes cometieron delitos de orden público por actos vandálicos suscitados el año 2019 y encarcela a quienes pacificaron el país y a quienes obedecieron órdenes para brindar seguridad a la población ante la inminente “guerra civil” que pedían los militantes del MAS.

La población ve con tristeza e impotencia que jueces y fiscales, hacen de su tarea diaria, por encargo del régimen, persecución y encarcelamiento de exautoridades, policías y militares; lo hicieron con la expresidenta transitoria constitucional, Jeanine Añez, que hoy se encuentra en la cárcel delicada de salud y a la cual no le permiten, por humanidad, trasladarla a una clínica privada, ante el agravamiento de su enfermedad renal, la misma suerte corrieron dos de sus exministros, tres generales de las Fuerzas Armadas que se encuentran encarcelados. Asimismo, otras exautoridades civiles y policiales tuvieron que salir del país en una suerte de exiliados ante la brutal persecución judicial y política.

Es en ese contexto y ante una indefensión total en la que se encuentra todo ciudadano boliviano contrario al régimen autoritario, corresponde denunciar ante la comunidad internacional las aberraciones jurídicas y el abuso del ejercicio del poder político que detenta el MAS, la persecución política, la instrumentalización de la justicia a través del Ministerio Público y del Órgano Judicial. La Organización de los Estados Americanos (OEA), se convierte en esa instancia calificada para activar la Carta Democrática Interamericana, con el objetivo de que se haga respetar los elementos esenciales de la democracia representativa, que básicamente son el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el ejercicio del poder con sujeción al estado de derecho y separación e independencia de poderes, entre los más importantes, esperamos tener respuestas positivas por parte de este organismo internacional en el corto plazo.

Mientras que el gobierno del MAS para perpetuar su régimen autoritario pretende infundir miedo, utilizando cualquier argumento jurídico falaz, para encarcelar a quien sea contrario a su gobierno, pero ello no podrá ser constantemente mantenido como discurso; todo el pueblo boliviano, la comunidad internacional y organismos internacionales, saben que en Bolivia hubo un descarado fraude electoral el año 2019 y un gobierno clientelar, prebendal y corporativista durante 14 años. Por ello exhortamos a que todos los ciudadanos bolivianos luchemos de forma pacífica, desde donde nos encontremos y desde el lugar que ocupemos en la sociedad para generar nuevos liderazgos y nuevos discursos políticos, orientados a recuperar la democracia y el estado de derecho en nuestro país, sin duda la tarea no es fácil, pero en la medida en que le hagamos conocer al régimen que estamos dispuestos a denunciar sus actos y abusos, una y otra vez, en cualquier lugar y ante cualquier público, vamos a menguar su resistencia, tenemos los elementos claros y la tecnología a nuestro alcance para hacerlo, no hay que decaer, no olvidemos lo que dijo el Libertador Simón Bolívar “nunca dictadura alguna podrá hacer sucumbir a un pueblo que quiere ser libre”.

Dr. Henry Omar Montero Mendoza- Senador por Santa Cruz