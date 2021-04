Cansancio ciudadano y antipatía hacia los candidatos serían detonantes del ausentismo en las urnas

Si bien todavía no se cuantificó el total de votantes que acudieron a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones departamental que se desarrollaron en cuatro departamentos del país, fue evidente que hubo menor afluencia de personas a los recintos electorales en comparación con las dos elecciones anteriores, según los propios presidentes de mesas. Ante este escenario habría dos motivos centrales.

El primero sería la falta de concordancia entre los ciudadanos ausentes y los frente políticos en carrera, así como sus candidatos. El analista Paúl Coca recordó que, días antes de la jornada electoral, en las redes sociales muchos ciudadanos anticiparon su desacuerdo con los candidatos a gobernadores que se habilitaron para la segunda vuelta en La Paz, Pando, Chuquisaca y Tarija; hubo cierta antipatía hacia quienes quedaron en carrera.

Precisó que particularmente esta situación se presentó en la ciudad de La Paz y advirtió que en un país donde el voto es obligatorio, el ausentismo significa rechazo al sistema de elección y a los candidatos. Por ejemplo, EL DEBER evidenció que faltaron votantes en recintos electorales de la zona sur de la capital paceña.

Otro aspecto resaltado por Coca, es la falta de concienciación de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la obligatoriedad de ir a votar, pero también hay un cansancio ciudadano porque no ve resultados positivos de parte de las autoridades elegidas y esto hace a una debilidad de las instituciones, según reseña la agencia Erbol.

Mientras que el analista Gonzalo Zambrana coincidió con Coca al señalar que mucha gente prefirió no votar creyendo que la segunda vuelta no tenía ninguna relevancia, pues no es como una elección nacional. Cree que algunos electores vieron que no tenían nada qué ganar y por tanto decidieron no ir a votar.

El presidente del TSE, Salvador Romero, manifestó que los datos finales de la participación electoral se darán a conocer cuando se publique el cómputo definitivo y anticipó que la votación fue “ligeramente menor a la votación registrada en la primera vuelta”.

Ante esta figura, el titular del Órgano Electoral señaló que la votación sigue siendo un porcentaje de participación “alto y consistente y, por lo tanto, alineado con la mejor tradición boliviana de su cultura participativa”, la cual está por encima de la media regional.​

El pasado 7 de marzo, día de las elecciones subnacionales que se celebraron a escala nacional, la participación ciudadana llegó al 86,1%, según datos del TSE. En la segunda vuelta del domingo, varios presidentes de mesa reportaron un ausentismo entre un 30% y un 50%.

Romero subrayó que las mesas electorales cerraron sin dificultad y hubo la apertura de la totalidad de éstas en los cuatro departamentos donde se llevó la segunda vuelta. Según el TSE, había poco más de 2,7 millones de votantes habilitados.