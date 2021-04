Carlos Mesa afirma que en Bolivia no existe la voluntad política de reformar la Justicia

Fuente: erbol.com.bo

El líder de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa afirmó que en Bolivia no existe la voluntad política del Gobierno para reformar la Justicia y evitar que continúe la “persecución” de exautoridades opositoras, en ese marco, defendió el viaje de un grupo de legisladores a Estados Unidos para denunciar, ante organismos internacionales, la vulneración de derechos humanos.

En criterio del excandidato presidencial, en el país existe una “situación compleja” por las detenciones de la exmandataria Jeanine Añez, sus exministros, además de jefes policiales y militares ya que son blanco de una “persecución judicial” de la administración de Luis Arce.

Por ello, dijo que es un derecho de los parlamentarios del oficialismo y oposición establecer vínculos con organismos internacionales, en este caso, con la Organización de Estados Americanos (OEA) para hacer conocer lo que ocurre en Bolivia.

“No hay una voluntad política de reformar la Justicia. Mientras no se reforme la Justicia y el Ministerio Público tenemos preocupaciones legitimas que el Gobierno no quiere responder y queremos hacerle conocer a la comunidad internacional, en este caso, a la OEA el punto de vista de los parlamentarios de oposición”, afirmó.

Sostuvo además que si el Gobierno no impulsara una “persecución jurídica” y no transformara al Ministerio Publico en un “brazo ejecutor” de las ordenes de aprehensión no hubiera sido necesario el encuentro del grupo de legisladores con representantes de organismos internacionales.

La misión de parlamentarios conformado por la alianza Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos llegó cerca de la medianoche a Washington. El objetivo del viaje es reunirse, además de la OEA, con Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la vulneración de derechos humanos en Bolivia.

Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, afirmó que con el viaje de sus colegas a Estados Unidos se busca generar una intromisión de organismos internacionales en asuntos internos del país.