Caso respiradores: Santamaría señala que compra, contratación y traslado estuvo a cargo del Ministerio de Salud

La mañana de este lunes, el exviceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría acudió a declarar en la investigación que lleva adelante la Fiscalía por los respiradores adquiridos en España con supuesto sobreprecio. La exautoridad descartó los cargos por los que fue citado y señaló que todo el proceso de contratación, compra y trasladado estuvo a cargo del Ministerio de Salud.

​“No tengo ninguna participación. Fue un procedimiento iniciado por el Ministerio de Salud, que desarrolló la compra, contratación y traslado de los equipos”, aseguró Santamaría, al salir de su audiencia.

La exautoridad reiteró que al no haber sido parte del Ministerio de Salud, no tuvo ninguna participación en la adquisición de los respiradores, y más bien manifestó que tras haber presentado documentación de descargo, está dispuesto a acudir a otros llamados para esclarecer las investigaciones.

“Se han hecho las aclaraciones respectivas, las recepciones son un tema del Ministerio de Salud, se ha entregado todo lo que aclara esto, que para nosotros no fue conducido adecuadamente, pero creo que ya ha quedado claramente establecido”, sostuvo.

La autoridad no ocultó que pasó un mal momento por las acusaciones. “Puedo respirar y salir, me espera mi familia. No es fácil estar en esta circunstancia, pero estaré como corresponde con mis actividades que las realizo aquí en el país, en La Paz”, concluyó.