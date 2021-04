Chapetón cierra la transición sin presencia de Copa

Fuente: El Alteño

La alcaldesa de El Alto Soledad Chapetón Tancara, dio por cerrado la transición municipal sin presencia de la autoridad electa Eva Copa Murga, quien no se presentó ayer en la última reunión acordada para el traspaso de documentos administrativos, informes de gestión e inventarios del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea).

“Hemos esperado más de una hora a la alcaldesa electa Eva Copa para que se presente en este acto y no lo hizo”, dijo ayer La Sole al comentar que la autoridad electa sabía que la última reunión del proceso de transición se desarrollaría el lunes 26 de abril a horas 8.00 de la mañana.

“Se le ha cursado una invitación a Eva Copa para que esté presente en la reunión y no se hizo presente”, agregó la Alcaldesa saliente quien esperó a la autoridad entrante en el nuevo edificio municipal acompañado de los secretarios y directores municipales quienes prepararon sus informes para entregar a la nueva Alcaldesa de El Alto.

UN NOTARIO

Como los plazos procesales están ingresando a su recta final, a la alcaldesa Soledad Chapetón Tancara, se le ocurrió la mejor idea de convocar a un Notario de Fe Pública, quien se presentó en vez de la Alcaldesa electa “para dar fe” a la culminación del proceso de transición y recibió los documentos que las autoridades salientes prepararon para las autoridades entrantes.

“Hemos tenido que convocar al Notario de Fe Pública para que podamos saldar este acto. Tenemos un cronograma de trabajo ordenado por el Decreto Municipal 136/2021 para poder cumplir con el proceso de transición transparente y responsable de nuestro Gobierno Municipal de El Alto”, afirmó La Sole.

En criterio de la alcaldesa Chapetón, con el acto de ayer y la presencia de una autoridad fedataria termina la transición municipal y a partir de ahora comienza otro proceso destinado al cierre de la gestión municipal.

AUTORIDADES ELECTAS

Por ahora se desconoce las causas del por qué la Alcaldesa electa no se presentó en el cierre del proceso de transición, tampoco se sabe los motivos que obligaron a los miembros de su Comisión de Transición de Eva Copa a no estar presentes en el acto final. Pero se conoce que hace una semana se presentaban en la Alcaldía en grupos de 15, 20 y hasta 30 personas pidiendo informes a los funcionarios municipales pero llegado el momento ni de ellos se presentó en el acto final.

Por otro lado, las autoridades salientes revelaron que algunos delegados de la Alcaldesa electa ingresaban a las oficinas municipales “con ínfulas de grandeza” a tal grado que algunos pedían oficinas independientes y acceso a los teléfonos para realizar llamadas. “Por norma eso no correspondía”, explicó La Sole.

Sobre el tema, los abogados municipalistas indicaron que las autoridades entrantes aún no tienen facultades para mandar sobre el Gobierno Municipal ya que la alcaldesa electa Eva Copa, recién recibirá su credencial “de autoridad” a fin de mes y los miembros de su comisión no tienen memorándums de designación y no tenían por qué estar ordenando sobre los actuales funcionarios municipales.

FIN DE LA TRANSICIÓN

Finalmente, la Alcaldesa saliente informó que entregan todos los documentos requeriros al notario de fe pública. Están enumerados y por carpetas alcanzan 159 ejemplares, son detalles de informes de los procesos de los POA, auditorias por cada año de gestión; informe recopilado a solicitud de los diferentes miembros de las comisiones y otro tipo de documentos importantes para la Alcaldía.

“Estas son las carpetas que ustedes ven en la mesa que se van a entregar a Notario de Fe Pública”, con eso la alcaldesa Chapetón dio por cerrado la transición municipal y a partir de hoy su administración ingresa en la etapa final de “cierre de gestión” y lo que harán los funcionarios de la Alcaldía es abocarse al cierre de gestión hasta el fin de semana y después esperarán la posesión de la nueva Alcaldesa quien se hará cargo del Gobierno Municipal la próxima semana.