Cinco razones para elegir el Galaxy S21 como herramienta de teletrabajo

Las características premium convierten al smartphone de gama alta de Samsung en un excelente aliado para las tareas más demandantes de las labores de oficina.

Además de un diseño elegante y nuevas opciones de conectividad, el Galaxy S21 de la serie de alta gama de Samsung, ofrece funciones que permiten lograr resultados eficientes del teletrabajo. Jorge Vargas, gerente de División Mobile de la empresa, brinda cinco razones para considerar al teléfono como un aliado para el homeoffice.

Atender llamadas y reuniones virtuales sin contratiempos

La serie S21 puede operar sin problemas en cualquier plataforma de llamadas virtuales, como Cisco Webex, Google Duo, Microsoft Teams y Zoom; además, cuenta con el soporte nativo para el feed y mensajes de Google Discover. Los teléfonos también permiten agregar fondos personalizados durante las videollamadas, gracias a la función Video Calling Effects.

El S Pen transforma la productividad

El S21 Ultra 5G es el primero de la línea de alta gama en permitir el uso del lápiz inteligente S Pen. “Con este celular, el usuario alcanza un nivel de productividad mucho mayor. Es posible dibujar, editar fotos con mayor precisión y firmar documentos usando el lápiz inteligente de un Galaxy Note o Galaxy Tab; la herramienta es compatible con cualquier modelo de Wacom”, sostiene el ejecutivo. Aplicaciones como Note y Live Messages son bien aprovechadas gracias al gadget.

DeX permite una interacción perfecta entre el teléfono inteligente y la PC

La serie también cuenta con la herramienta DeX inalámbrico para interconectarse con una PC, de forma rápida y fácil. “Es una alternativa eficiente para los usuarios que prefieren la comodidad y maximización de la velocidad de los datos. Cualquier tarea de transferencia de archivos se realizará de manera fluida”, explica Vargas. El soporte para Wi-Fi 6E es otro elemento diferenciador de los celulares Samsung, pues optimiza las conexiones a Internet y agiliza las descargas de contenido.

Sistema operativo innovador y multitareas

La gama alta de Samsung llega con el software Android 11 con One UI 3.1 listo para usar, con la garantía de tres actualizaciones principales hasta Android 14. La versión del sistema operativo 3.0 mantiene todas las funciones de larga data de Samsung, como compatibilidad con temas, Dual Messenger, Secure Folder, Always On Display, multitareas en diferentes ventanas y modo de una mano. También se han contemplado recursos nuevos como Link para Windows y DeX inalámbrico.

Luego, el One UI 3.1 destaca con otras funciones como el acceso a Google Discover en la pantalla de inicio, y la opción de eliminar los datos de ubicación de las imágenes antes de compartirlas. “Un recurso muy útil en la rutina corporativa es el intercambio privado, que posibilita agregar una fecha de caducidad a los archivos que se comparten con otros usuarios”, indica Vargas.

Rendimiento incomparable

El S21 Ultra 5G cuenta con el chipset más sofisticado que se haya producido para un dispositivo Galaxy. El sistema ofrece computación avanzada, además de mayor velocidad y eficiencia energética. También es posible realizar una carga del 50% en tan solo 30 minutos y una forma de prolongar la vida útil de la batería es por medio de la frecuencia de actualización adaptativa, que se ajusta según el uso, por ejemplo, si el usuario está viendo una imagen fija, la pantalla puede disminuir su tasa de actualización hasta 10 Hz. “Estos celulares ya vienen con 12 GB de RAM, lo que facilita la vida a usuarios expertos en el uso de muchas aplicaciones a la vez”, acota Vargas.

Otro recurso que facilita el uso del smartphone como herramienta de trabajo es la tecnología UWB, para transferencia de datos desde y hacia otros teléfonos habilitados para esta función, lo que perfecciona la comunicación con dispositivos inteligentes, como el Galaxy SmartTag Pro. La línea S21 está equipada por Samsung Knox Vault para evitar la vulneración de datos, es decir, los archivos personales y de trabajo estarán siempre protegidos.