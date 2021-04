CNS reprograma cronograma de vacunación contra el Covid-19

Trabajo Social están reprogramando a los pacientes, mayores de 80 años para esta semana, se está publicando informaciones en redes sociales y en a prensa.

 

Fuente: Bolivia Tv

La Caja Nacional de Salud realiza la reprogramación de la campaña de vacunación contra el Covid-19, asimismo aclara que el proceso de vacunación se ampliará un tiempo más para adultos mayores.

Se empezó a vacunar el jueves pasado en tres centros, fue de acuerdo a la llegada de las vacunas. Se observó que las personas mayores, de la tercera edad, están realizando filas desde muy temprano para poder recibir las vacunas, por lo que, como se empezó a vacunar tarde, se va a prolongar una semana más para las mayores de 80 años. En todos los policlínicos el horario de atención es de ocho de la mañana, hasta las ocho de la noche.

Piden a las personas de 80 años puedan mantener la calma, ya que no es necesario que madruguen para hacer filas. Cuando esté programado para su dosis de vacuna, se comunicarán con el paciente, si no lo hacen es porque no está para ese día.