Cochabamba: Desayuno llega sin fruta y sin paquete; padres de familia pedirán penalización si demora la entrega

El desayuno escolar destinado para estudiantes de establecimientos educativos de Cercado es entregado de forma incompleta: sin frutas y, en algunos casos, con alimentos que no se encuentran empaquetados. Esto ha generado el descontento del Concejo Municipal, que denunció la situación y sostendrá mañana una reunión de comisión para evaluar el tema y pedir un informe oral para conocer qué sucedió con el compromiso asumido por las empresas que se adjudicaron el trabajo.

El concejal Carlos Coca, de Demócratas, dio a conocer el hecho y enfatizó que él mismo se encargó de constatar los aspectos de la distribución del beneficio. «Como ven, estos productos son los que se están distribuyendo para esta semana. Una de las observaciones es que no estarían distribuyendo las frutas. Los contratos se han aprobado, pero no hay fruta. En actas del Concejo consta, porque hemos tenido la sesión con la participación de representantes del Ejecutivo, los funcionarios de Desarrollo humano… nos indicaron que estos productos los iban a entregar empaquetados, con las condiciones de bioseguridad. No hay tal cosa, les están exigiendo a los papás que lleven sus bolsitas. Los alimentos se encuentran en los suelos, en alguno casos», criticó Coca, a la vez que exponía fotografías que daban cuenta de su denuncia.

Para él, las responsabilidades asumidas no se han cumplido. «No mientan, no están entrando en paquetes. Desde ahí, estarían incumpliendo el contrato los de la empresa. Vamos a solicitar (saber) cómo suscribió el contrato el Alcalde (Iván Tellería), porque tenían necesariamente que poner esa llave de seguridad para que los papás o niños no se den con alguna situación. Vamos a pedir un informe oral. Mañana tendremos una reunión de comisión».

El concejal desafío al dirigente de los padres Edson Claure a «reaparecer» y pronunciarse al respecto. «Quiero decirle al señor Edson Claure que vaya a verificar. Es él quien ha presionado, perjudicando a todo el municipio de Cercado con la basura. Quiero ver que presione (para) que se implementen los elementos de bioseguridad y se entreguen (los productos) en paquetes».

LA SIGUIENTE SEMANA

Claure, consultado por este medio, indicó que la fruta estará arribando desde la semana siguiente. En caso de que las unidades educativas sigan careciendo de estos alimentos naturales, el sector solicitará que se castigue a la compañía. No refirió la figura de que los padres tomen medidas de presión relacionadas con bloqueos. Sin embargo, anticipó que se reunirán mañana para evaluar determinaciones.

«En varias falta. Es uno de los problemas. Vamos coordinando que se haga la entrega el martes. Si la siguiente semana estaría pasando, pediremos que se penalice a la empresa».

Sobre los alimentos sin paquete, expresó que se alinearán a la posición de «proteger al planeta» y que pedirán que cada alumno use sus propias bolsas, pero que no sean plásticas.