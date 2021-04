¿Cómo llega The Strongest al partido frente a Boca Juniors?

Concentrados y convencidos de que evolucionan en su juego. Los jugadores de The Strongest están listos para debut en la Copa Libertadores 2021, este miércoles (18:00) ante Boca Juniors por la primera fecha de la fase de grupos. Además, iniciarán una seguidilla de partidos porque también deben cumplir con el torneo local.

Los otros rivales del Tigre en la Copa son Barcelona de Ecuador y Santos de Brasil. “Es un grupo muy difícil”, dijo el capitán atigrado, Daniel Vaca.

A continuación, te dejamos las mejores frases del golero.

Con la mira en Boca Juniors. La concentración del equipo la realizamos para estar enfocados en lo que se viene, lo inmediato es el partido frente a Boca Juniors. Llegamos motivamos porque el equipo ha ido de menos a más en el torneo local y esto se lo ha visto reflejado partido tras partido. Seguimos invictos y estamos peleando entre los primeros del campeonato (son segundos, con 10 puntos).

Seguidilla de partidos. Sí, vamos a tener un trajín intenso. Esperamos que los problemas dirigenciales se solucionen rápidamente. Nosotros estamos enfocados en la Copa Libertadores y en a seguidilla de partido que tenemos que encarar semana tras semana.

Sobre Boca. Boca ha sido uno de los primeros rivales que he enfrentado en mis primeras copas Libertadores, no tuve la oportunidad de jugar porque estaba comenzando en el profesionalismo. Sí, como rivales nos conocemos, también por el aporte que hizo Boca Juniors a The Strongest tras el accidente de Viloco. Somos dos clubes ricos en historias.

Rivales de peso. Tenemos que hacernos fuertes de local, ya que es un grupo muy difícil con Barcelona de Ecuador, Santos de Brasil y Boca Juniors de Argentina.

Sin público. Se va a sentir la ausencia del público, ya que nuestra hinchada siempre hace un esfuerzo para alentarnos en todas las canchas. Nos tenemos que acostumbrar a jugar a estadio vacío (por la pandemia). Lo más importante será lo que hagamos ya que queremos regalarles una alegría a nuestros seguidores.