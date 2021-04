Con el paro en puertas, la FBF sigue desconociendo a Fabol y se niega a suspender el Tribunal de Apelaciones

La pulseta entre el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y el gremio que representa a los futbolistas (Fabol) continúa y lo grave es que éstos últimos anunciaron que no jugarán la fecha 5 que debe disputarse el fin de semana.​

El reclamo central sigue siendo el polémico Tribunal Superior de Apelación (TSA), que originó el pasado 12 de marzo un acta de entendimiento entre los capitanes y presidentes de los 16 clubes de la División Profesional, pero según los jugadores no fue respetado por la FBF.

Los futbolistas pidieron que no entre en vigencia el TSA porque supone quedar en total indefensión, dado que podría estar conformado solo por abogados elegidos por los dirigentes de la FBF, y plantean que siga funcionando como última instancia punitiva el Tribunal de Resoluciones y Disputas (TRD).

El referido acuerdo del 12 de marzo se selló con un acta de entendimiento, que en su parte central decía: “El Comité Ejecutivo de la FBF, mediante Resolución procederá a suspender de manera inmediata las actividades del Tribunal Superior de Apelación. En aplicación de los numerales 7, 8 y 10 de las Disposiciones Transitorias del Estatuto 2019, los actuales tribunales seguirán en vigencia con los reglamentos vigentes hasta la realización del Congreso Ordinario de la FBF”

El 23 de marzo, el comité ejecutivo de la FBF emitió una resolución en la que dice textualmente lo siguiente: (artículo único) “Establecer que el Tribunal Superior de Apelaciones tiene plena vigencia para conocer las apelaciones interpuestas contra las Resoluciones emitidas por los Tribunales de Disciplina, no pudiendo conocer las apelaciones interpuestas contra las resoluciones emitidas por el Tribunal de Resolución de Disputa hasta su conformación de acuerdo con el art. 72 del Reglamento al Estatuto, teniendo la parte perdidosa o interesada la opción de acogerse a lo establecido a los artículos 71, 72, y 73 del Estatuto”.

Esto último acabó con la paciencia de los futbolistas, quienes consideran una falta de respeto, burla y show mediático del presidente de la FBF, Fernando Costa para que el campeonato se reanude tras la paralización de la primera fecha por reclamos del gremio.

“Se hace la burla de los futbolistas y de nuestro sindicato porque los mantiene en una situación de indefensión total y sin la mínima voluntad de solucionar sus reclamos”, dice un comunicado que hizo conocer Fabol.

Y además señalan que: “…le recordamos que solo mantendremos comunicación institucional con la FBF y/o la División Profesional a través de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol) y no aceptaremos ninguna invitación a reunión sin la participación de nuestros representantes del Sindicato”.

Firman la carta Joselito Vaca (Blooming), José Alfredo Castillo (Oriente Petrolero), Luis Enrique Hurtado (Guabirá), Cristian Chávez (Wilstermann), Marcel Roman (Real Santa Cruz), Mariano Brau (Royal Pari), Amilcar Sánchez (Aurora), Ricardo Noir (Palmaflor), Diego Zamora (Real Tomayapo), Kevin Fernández (San José), Erwin Saavedra (Bolívar), Daniel Vaca (The Strongest), Gerardo Yecerotte (Real Potosí), Miguel Quiroga (Nacional Potosí) y Mijail Avilés (Independiente). El único capitán de equipo que no firmó fue Samuel Galindo, de Always Ready.

“No firmó el capitán de Always Ready porque entendemos que pueden venir represalias contra ellos”, dijo David Paniagua, secretario general de Fabol y referiendose a Andrés Costa, presidente del club millonario e hijo del titular de la FBF, Fernando Costa.

Uribe y Monje

Gastón Uribe y Adrián Monje, director ejecutivo y director de competiciones de la FBF, respectivamente, ofrecieron este martes una conferencia de prensa para explicar que los jugadores malinterpretan la resolución que emitió el comité ejecutivo de la FBF sobre el TSA.

Consideran que mantienen el acuerdo, solo que es inviable que se suspenda totalmente la vigencia del TSA, tomando en cuenta que debe atender otros tipos de demandas que no sean los procesos que involucran clubes y jugadores, que fueron suspendidas.

Además, dejaron en claro que desconocen al gremio al mando de Milton Melgar y David Paniagua, por considerar que no cumplen con las exigencias del estatuto de la FBF.

“El gremio de los jugadores debe estar conformado por jugadores activos. Eso dice nuestro estatuto”, dijo Monje.