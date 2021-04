Conmebol elabora plan para evitar desvío de vacunas Covid

“La vacuna no es obligatoria y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de torneos”, aclaró el ente.

Página Siete / La Paz El protocolo de vacunación contra la Covid-19 para los actores del fútbol sudamericano está listo. La Conmebol elaboró el plan para garantizar que cada dosis tenga “nombre y apellido y que no puedan desviarse o emplearse en personas que no forman parte del objetivo de esta campaña”. El Ministerio de Salud de cada país debe tener un registro detallado de las personas que reciben la vacuna. Además, la secretaría general de la confederación y la dirección de ética y cumplimiento tendrán parte activa en el monitoreo del proceso y en la posterior rendición de cuentas. La Conmebol entregará las vacunas contra el coronavirus donadas por China a sus 10 federaciones nacionales para que las distribuyan entre sus asociados. El cargamento de 50.000 vacunas Sinovac llegó la noche del miércoles a Montevideo, desde donde serán distribuidas. Las federaciones “asumen la responsabilidad de su correcta utilización y de una posterior rendición de cuentas”, expresó un comunicado de la Conmebol divulgado a través de su página digital. Si luego de completar el objetivo se registra algún remanente -por la forma en que se debe fraccionar las vacunas o por la negativa de algunas personas a recibir el inmunizante-, las asociaciones miembro deberán destinar esas dosis a personas debidamente identificadas, previa aprobación de la Conmebol. El criterio es que no se desperdicie ninguna vacuna y que se otorgue prioridad al entorno del fútbol. La Confederación Sudamericana de Fútbol destacó “que la vacuna no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones”.