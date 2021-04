Costa: «Always tiene que recuperar el sitial de grande»

Fuente: paginasiete.bo

Paola Calle / La Paz

Con 26 años, Andrés Costa ya es campeón. Ahora va por otra misión: “Always tiene que recuperar el sitial de grande”. El presidente del equipo que representa a El Alto celebra los 88 años del nuevo cuadro millonario que él ayudó a construir. Es el directivo más joven del balompié nacional. Tiene licencia para soñar.

“Tener infraestructura, esto seguro que nos servirá mucho”, auguró Costa. Apunta alto, siempre de pie. “ Teníamos que dar fútbol a la ciudad de El Alto. Creo que Always es un emblema de esta ciudad”, resaltó el joven dirigente que en noviembre del año pasado recibió la posta que dejó su padre Fernando Costa, quien le mostro el camino.

¿Cómo está Andrés Costa en este aniversario?

Bastante contento, un año más de vida de nuestra institución. Es un año en el que podemos recibir este aniversario con un logro deportivo del 2020 que ha sido de los mejores años, este 2021 con la participación de una Copa Libertadores soñada, muy anhelada por la hinchada y muy contentos por ello. Mando un saludo a los hinchas en este aniversario 88.

¿De presidente a vicepresidente cómo vive ahora este aniversario?

Sí, la verdad que es una responsabilidad muy grande de hacer las cosas bien, de la mejor manera. Creemos nosotros que Always Ready es un equipo que tiene que recuperar el sitial de grande que lo ha ido perdiendo después del descenso hace muchos años atrás y creo que estamos en ese camino y estamos seguros de que estos años van a permitir a Always Ready seguir ganando y cumpliendo objetivos, que es lo que queremos.

Andrés Costa en el centro de alto rendimiento albirrojo.

Foto: Paola Calle / Página Siete

¿Qué lo llevó a Always Ready a estar entre los clubes que pelean el título?

Bueno, la verdad la unión que tenemos entre cuerpo médico, dirigencia, jugadores y jefe de prensa se ha vuelto una familia. Hace cinco años que hemos trabajado juntos en el club desde la tercera división, frustraciones que hemos tenido y eso ha hecho que seamos muy unidos; por lo tanto, esa unión hizo que se puedan lograr los objetivos.

De Miraflores a El Alto, ¿qué significó eso para Always?

Always Ready se ha renovado. Teníamos que dar fútbol a la ciudad de El Alto, creo que Always es un emblema de El Alto; estoy seguro de que la gente lo ha aceptado de la mejor manera y nosotros como dirigentes sabemos que toda esta hinchada sabrá reconocer eso y los objetivos se van a ir cumpliendo.

Como uno de los presidentes más jóvenes, ¿qué significa presidir al campeón?

Una gran responsabilidad, una obligación de seguir aprendiendo y capacitándonos para siempre estar a la altura. Todos soñábamos jugar una copa internacional y competir. Para ello vamos a trabajar, tenemos 10 días previos, vamos a sacar provecho de ello.

¿Qué se viene para Always?

Luchar, ascender lo máximo que se pueda en Always, buscar el campeonato y todos los desafíos que tenemos este año. Llegaron jugadores nuevos, creo que con base en que se vaya compactando el equipo vamos a tener muchas alegrías.

¿Always es un estilo de vida?

Sí, la verdad nosotros vivimos, soñamos, todo el tiempo pensamos en el club (sonríe). No sé qué haríamos sin Always. Always se ha vuelto parte de nuestra vida y estamos muy contentos por ello y vamos a tratar de aprovechar al máximo este momento.

¿Qué lecciones le ha dejado Always?

Mucho aprendizaje. Uno ha llegado todavía con muchas ganas, pero hemos llegado muy inocentes y este tiempo hemos ido aprendiendo, y hemos adquirido experiencia también a la fuerza. Me ha tocado joven encarar el proyecto del club y hasta el momento he hecho las cosas bien; hemos logrado cuatro títulos desde la Asociación, Copa Simón Bolívar, Copa Bolivia y ahora el título más importante el de la División Profesional, dos subcampeonatos. Poco a poco uno va aprendiendo y queremos volver a Always Ready un equipo ganador y que siempre vaya al frente y poco a poco lo estamos logrando.

Always tiene una dirigencia joven, ¿qué importancia tiene?

Toda la gente que trabaja en el club, la mayoría, está desde el ascenso. Cómo no acordarme cuando conocimos a los doctores en un café, cuando recién estábamos adquiriendo el club y con base en eso armamos el proyecto y hoy por hoy parece un sueño todo lo que estamos viviendo. Ha sido de muchísimo trabajo y esfuerzo, hoy puedo decir que los sueños se cumplen si das todo.

¿Qué significa el CAR para usted?

Muchísimo, un sueño cumplido. Tener infraestructura, esto seguro que nos servirá mucho en la Copa Libertadores. Nos ayudará muchísimo. A partir del martes, mañana (hoy), en la noche se concentra en Huarina y nos alegra tener infraestructura para nuestros jugadores.

En estos 88 años, ¿cuál es el deseo de Andrés Costa para Always Ready?

Mi deseo para Always es que algún día podamos levantar una copa internacional. Vamos a trabajar para ello; si bien parece muy lejano, no sólo para Always sino para el fútbol boliviano, creo que los sueños se cumplen.

HOJA DE VIDA

Nombre Andrés Costa Guzmán.