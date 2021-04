Cuatro regiones vuelven hoy a las urnas: habrá sólo una papeleta y el voto es obligatorio

Fuente: paginasiete.bo

Leny Chuquimia / La Paz

Este domingo cuatro departamentos vuelven a las urnas para elegir a sus gobernadores en segunda vuelta. A diferencia de los comicios del 7 de marzo, hoy el ciudadano recibirá una sola papeleta con dos opciones para emitir su voto. Los recintos deben mantener las medidas de bioseguridad.

“Vamos a tener la segunda vuelta en Chuquisaca, La Paz, Tarija y Pando para la elección de gobernadores. El proceso en sí se ha desarrollado sin ningún tipo de inconvenientes. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya ha distribuido todo el material que se requiere. Además, se está reutilizando material de la primera vuelta”, manifestó el presidente del TSE, Salvador Romero.

La autoridad aclaró que la asistencia a la segunda vuelta es obligatoria, ya que así lo determina la ley electoral. “Pero más allá de ello, los ciudadanos entendemos el valor de nuestro voto y vamos a asistir para elegir a nuestras autoridades”, dijo.

Ésta es la primera vez que La Paz va a una segunda vuelta. Aunque no es una evento muy común, no es completamente nuevo para el país, ya que en las subnacionales de 2015, Beni y Tarija eligieron sus máximas autoridades departamentales mediante un balotaje.

A diferencia de la votación del 7 de marzo pasado, en esta ocasión los electores recibirán una sola papeleta para emitir su voto. En ella estarán las fotos de los dos candidatos a gobernador que mayor apoyo lograron en la primera vuelta, pero sin llegar al 50% más uno o a más del 40%, con 10 puntos de diferencia sobre el segundo.

En La Paz los candidatos en contienda son: Franklin Flores por el MAS y Santos Quispe por Jallalla; en Tarija, Óscar Montes de Unidos y Álvaro Ruiz del MAS; en Chuquisaca, Damián Condori de CST y Juan Carlos León del MAS; y en Pando, Regis Richter del MTS y Miguel Becerra del MAS.

El modo de elección será por simple mayoría; es decir que los ganadores serán los candidatos que tengan un voto más que su contrincante.

Medidas de bioseguridad

El uso del barbijo y el alcohol en gel son obligatorios para los 2.778.521 bolivianos que hoy acudirán a los recintos electorales. Se recomienda a los ciudadanos que lleven su propio bolígrafo y que no se queden en los predios más tiempo del necesario.

Las mesas estarán abiertas a partir de las 8:00 por el lapso de nueve horas. Para prevenir aglomeraciones, se dividió la jornada de votación en dos turnos según la terminación del número de carnet de identidad. De 8:00 a 12:30 podrán votar quienes tengan documentos que terminen en 0, 1, 2, 3 y 4; mientras que de 12:30 a 17:00 lo harán quienes tengan identificaciones con terminaciones en 5, 6, 7, 8 y 9.

Al llegar a sus mesas de sufragio y antes de emitir su voto, los electores deberán seguir tres pasos: mantener la distancia física, quitarse el barbijo por unos segundos para demostrar la autenticidad del documento y marcarse con tinta el pulgar derecho con el uso de un cotonete.

Resultados, máximo en 7 días

El calendario electoral señala que los resultados del cómputo oficial deben darse máximo hasta el 18 de abril, en siete días calendario. En esta segunda vuelta tampoco se contará con sistema de conteo rápido ni con resultados preliminares.

Sin embargo, Romero explicó que el compromiso de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) es concluir el cómputo en el plazo más breve posible. Por ello, los entes electorales regionales realizaron simulacros para agilizar el conteo de votos.

“El objetivo del Órgano Electoral es concluir el cómputo oficial en el plazo más breve posible, ésa es la voluntad y el ánimo de los cuatro TED. Les vamos a dar apoyo técnico y logístico para que puedan cumplir con sus objetivos”, afirmó.

Misiones de observación

Dos entidades internacionales y dos locales desplegarán a sus observadores durante la jornada electoral. Éstas son: la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD- Bolivia) y la iniciativa ciudadana Observa Bolivia.

Al igual que en las elecciones del 7 de marzo, luego de la jornada electoral, las cuatro misiones emitirán sus respectivos informes sobre la votación. Estos documentos, además de las observaciones, incluyen recomendaciones para mejorar los futuros procesos electorales.

Reciclar el material

Reutilizar En el marco de una política de austeridad y de cuidado del medioambiente, el TSE determinó reutilizar en la segunda vuelta parte del material electoral usado en las elecciones del 7 de marzo.

En el marco de una política de austeridad y de cuidado del medioambiente, el TSE determinó reutilizar en la segunda vuelta parte del material electoral usado en las elecciones del 7 de marzo.

En coordinación con los TED de La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando, las ánforas, las maletas electorales, además de otros materiales no sensibles serán los elementos reutilizados. Las boletas electorales, las actas de escrutinio y los certificados de sufragio fueron impresos nuevamente.

"La reutilización de este material tiene dos razones: económica, en la lógica de austeridad que aplica el TSE en todas sus actividades; y, por otro lado, un motivo ecológico, pues buscamos que el proceso electoral genere la menor cantidad posible de material desechable", afirmó Salvador Romero. La Paz Según datos del Tribunal Electoral de La Paz, en este departamento se instalarán 9.358 mesas de sufragio en 1.184 recintos electorales, para las que se sortearon 56.148 jurados electorales.

El primero vence el 7 de junio y el segundo, el 11 de julio

Los 2 certificados valdrán por 90 días

Desde el TSE se explicó que los certificados de sufragio emitidos el 7 de marzo y hoy, 11 de abril, son válidos por 90 días, cada uno. Es decir que el comprobante de participación en la primera vuelta de las subnacionales vencerá el 7 de junio, mientras que el que será entregado durante el balotaje servirá hasta el 11 de julio.

El TSE recordó que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos, a excepción de las y los adultos mayores de 60 años.

“Con respecto al certificado de sufragio, el que se dio el 7 de marzo es valido y continua siéndolo hasta el 7 de junio, es decir 90 días. El certificado que se va a entregar el 11 de abril (hoy) también va a ser válido y lo será hasta el 11 de julio. Los dos tienen pleno valor”, afirmó el presidente del TSE, Salvador Romero.

La Ley 026 de Régimen Electoral establece que el certificado de sufragio es el único documento que acredita el cumplimiento de la obligación del voto. Éste debe ser exigido y presentado en todo trámite bancario, migratorio o para acceder a cargos públicos, según la norma.

El requerimiento se lo hace por 90 días después de la elección. En su ausencia se debe presentar el comprobante de pago de la multa por no votar.

El artículo 154 de la norma señala que las únicas personas con las que se hace una excepción es con las mayores de 70 años de edad. Sin embargo, debido a la crisis sanitaria de la Covid-19 por la que atraviesa el país, se bajó el rango de edad a los 60 años. La medida fue tomada con el fin de resguardar la salud de este sector de la población, que es más vulnerable al nuevo coronavirus que azota al mundo.

Para ello, la sala plena del TSE emitió la Resolución Administrativa TSE-RSO-ADM 068/2021 que dispone que las personas adultas mayores desde los 60 años queden exentas de la presentación del certificado de sufragio, certificado de impedimento o del pago de la multa correspondiente en todos los trámites señalados en la norma.

Multa de hasta Bs 637 para jurados que no asistan

Un total de 81.294 jurados electorales fueron sorteados para la segunda vuelta que se realizará en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando. De acuerdo con la normativa, los jurados electorales que no asistan a sus recintos para cumplir con sus deberes designados tendrán una multa de hasta 637 bolivianos, el 30% de un salario mínimo nacional.

“Los TED están haciendo un esfuerzo significativo por llevar a adelante las capacitaciones en la mayor cantidad posible, de tal manera que se tenga asegurada la presencia y conformación de la mesa directiva de jurados electorales en cada una de las mesas de sufragio (…) estamos seguros de que los ciudadanos que han salido designados van a cumplir con su responsabilidad”, manifestó el presidente el TSE, Salvador Romero.

Pero las multas para los jurados no son sólo por la inasistencia. En caso que éstos se presenten en estado de ebriedad o bajo influencia de sustancias controladas, serán suspendidos de manera inmediata y se procederá a su arresto por ocho horas. Además deberán pagar una multa de entre el 21% y 35% de un salario mínimo.

Entre otras faltas que se sancionan con horas de trabajo social o multas pecuniarias está el negarse a firmar el acta electoral sin justificación legal o a no consignar los resultados y observaciones.

La sanción por no dar asistencia al voto es del 15% de un salario mínimo, mientras que por no proporcionar las copias del acta electoral es del 50%. No brindar información u orientación se sanciona con trabajo comunitario.

El impedir que los delegados y electores inscritos en las respectivas mesas puedan hacer una captura de imagen del acta electoral merece sanción del 36% al 50% de un salario mínimo nacional.

