Deciden desalojo del mercado de coca en la zona Kalajahuira

Fuente: Página Siete

Este jueves, por cuarto día consecutivo, la zona de Kalajahuira, en La Paz, fue escenario de enfrentamientos entre cocaleros que disputan el control del mercado de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca) de los Yungas.

La situación generó malestar entre los vecinos de la zona y los choferes en cuya sede se encuentra funcionando el mercado recientemente autorizado por el Gobierno, quienes emitieron pronunciamientos anunciando el desalojo de ese punto de comercialización de hoja de coca.

Desde el año pasado la dirección de Adepcoca es disputada entre el bloque que conduce el sindicalista Armin Lluta y el que es encabezado por la dirigente Elena Flores, simpatizante del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS). Lluta controla la sede de Adepcoca, en la zona de Villa Fátima, donde además se encuentra el mercado histórico, cuyo control no pudo lograr el frente de Flores, no obstante varios intentos de toma.

Ante esta situación, a principios de marzo de este año, el Ministerio de Desarrollo Rural emitió la resolución 068 que dispone el traslado del mercado de Adepcoca (el único reconocido por ley) a la sede del sindicato Señor de Mayo, donde ahora se ha concentrado la pulseta, que transcurre en medio de insultos, pedradas y la intervención policial, que en momentos se ve forzada a hacer uso de gases lacrimógenos para dispersar a las partes enfrentadas. Eso ocurrió ayer.

Esta situación ha generado el malestar de los vecinos, quienes mediante una resolución se declararon en estado de emergencia por los daños que sufrieron sus viviendas y determinaron pedir “el desalojo inmediato de Adepcoca de las instalaciones del sindicato Señor de Mayo”.

Dieron un plazo hasta este viernes para que ello ocurra y advirtieron que, de no ser así, “nos veremos en la penosa necesidad de expulsar de la zona al sindicato Señor de Mayo, pidiendo el desalojo y paralización de sus funciones y toda actividad dentro de la zona Kalajahuira”.

La resolución fue emitida el miércoles, fecha en la que también la dirigencia del sindicato Señor de Mayo envió una carta al presidente de la junta de vecinos de Kalajahuira, Pedro Maydana, en la que hace conocer que, a pedido de los vecinos, “se instruye el desalojo de la institución Adepcoca de las instalaciones del Sindicado Mixto de Transportes Señor de Mayo” en un plazo de 48 horas, que justamente vence este viernes.

Se dispone además que Adepcoca deberá pagar los daños causados durante este tiempo a esa infraestructura.

Lluta anunció un cerco a las instalaciones del sindicato Señor de Mayo, con una pausa hasta el próximo lunes por Semana Santa, pero no se refirió al desalojo. En cambio, un dirigente del bloque de Flores anticipó que, de ser desalojados, su plan no es tener una nueva sede propia, sino tomar la que les corresponde, donde ahora se encuentra el grupo de Lluta. “La mira es que tenemos que llegar a nuestra casa. La casa de Adepcoca no es pues de Armin Lluta, de las comideras, los choferes o los ambulantes que trabajaban ahí. Ahora está vacía, ya no están comercializando hoja de coca, y por eso algún día tenemos que llegar a nuestra casa”, afirmó.

Este jueves nuevamente hubo tensión en la zona, luego de que una marcha de cocaleros del bloque de Lluta llegara hasta la zona de conflicto y, aproximadamente a dos cuadras del sindicato Señor de Mayo, fue impedida de avanzar por efectivos de la Policía, en su afán de evitar un nuevo choque. Sin embargo, los cocaleros insistieron y los uniformados tuvieron que utilizar agentes químicos para dispersarlos. Además, seis cocaleros fueron detenidos, entre ellos una mujer que estaba al cuidado de su bebé de seis meses, denunció Lluta.

“Nos informan de seis detenidos (…) Tendremos una reunión de análisis para luego asumir otras medidas”, anunció.