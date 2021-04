Descubrimos a Rory John, el discreto hijo de Bill Gates: poeta, feminista y fanático de los puzzles

La historia de amor de Bill y Melinda

Por el momento no se le ha conocido ninguna relación al hijo de Bill y Melinda, que llevan juntos desde 1988. La pareja se conoció durante el picnic anual de Microsoft, donde Melinda había entrado a trabajar como becaria y seis años después ya era gerente de productos como Expedia o Encarta. Bill Gates se le acercó y le preguntó si quería cenar con él en dos semanas. Pero a ella no le pareció demasiado romántico y le dio el teléfono para que la llamara cuando se acercara el día y le explicara en qué consistiría la cita. Pero Bill no aguantó y esa misma noche la llamó para tratar de ser lo suficientemente espontáneo para ella. Ahí surgió la primera chispa y Melinda descubrió a un tipo inteligente y con un sentido del humor que la enamoró.

Después de siete años de relación, un domingo, al volver de un fin de semana en Florida, él pidió al piloto de su avión privado que hiciera una escala en Nebraska y consiguió que abrieran una de las joyerías de la ciudad para que su novia eligiera su anillo de compromiso. Se casaron en Hawai y Gates gastó un millón de dólares en reservar todos los hoteles y helicópteros de Maui para preservar así su privacidad.