Diego Cagna: «Sé que Wilster no está bien, pero se puede dar la vuelta»

viernes, 30 de abril de 2021

paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

“Lo que puedo prometer es trabajo y que le vamos a poner todas las ganas para que el equipo vuelva a estar donde debe estar y sea protagonista”, fueron las primeras palabras en Cochabamba del nuevo director técnico de Wilstermann, el argentino Diego Cagna, quien llegó a la Llajta anoche y hoy ya será presentado al plantel, para ponerse manos a la obra.

Cagna aseguró que conoce la difícil situación por la que está atravesando el plantel; asegura que el equipo tiene el potencial para salir de ese problema. “Sé que no está bien en el torneo, ahora tiene un solo punto en la Sudamericana, no arrancó bien, pero creo que se puede dar vuelta. Hay buenos jugadores, vamos a trabajar para que el equipo empiece a rendir, en algunos partidos ha tenido mala suerte”, dijo el estratega. Cagna también aseguró que desde que se enteró que sería el nuevo director técnico, empezó a ver los partidos del fútbol boliviano, especialmente los de Wilstermann.

“Es un fútbol complicado, y por el tema de los cambios de alturas y temperaturas irá cambiando el cómo uno tiene que jugar”, aseguró Cagna, a tiempo de señalar que Wilstermann “tiene mucha historia y tiene que estar en los primeros lugares. Ahora no está, pero esperemos que más adelante pueda estar ahí”. Finalmente el estratega aseguró que es mentira que en 2019 decidió ya no dirigir más. “Tuve algunas ofertas en Argentina y las rechacé por diferentes razones. Lo de Wilstermann me hace mucha ilusión; es un equipo importante, está jugando la Sudamericana”, dijo.