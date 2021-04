Diputado Cuéllar descalifica al ministro de Obras Públicas: «Si no está a la altura váyase”

Fuente: Gigavisión

En la ciudad de Santa Cruz, el diputado del MAS, Rolando Cuéllar, señaló que el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, no tiene la capacidad para manejar esa cartera de Estado, primero por qué no esclarece las denuncias en su contra y que se debe investigar los contratos de corrupción tanto de la gestión de Áñez como la de Evo Morales y no ser «tapandepe» de nadie, por último porque no tiene un plan de gobierno.