Diputado de CC pide sancionar a policías que obligaron a concejales a desvestirse

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Jairo Guiteras, solicitó un informe al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para que explique el por qué la Policía de Santa Cruz impidió el ingreso a concejales electos al acto de entrega de credenciales y los obligó a sacarse la poleras que decían “No fue golpe, fue fraude”.

“Yo he pedido al Ministro de Gobierno, a través de la Presidencia de la Cámara de Diputados, un informe. Que me informe quiénes son los oficiales que ese día estaban en el resguardo de la Fexpo y que me digan cuáles fueron los motivos, si es que existía una instrucción precisa para negarle el ingreso por una forma de vestir a los concejales”, dijo Guiteras en el programa Asuntos Centrales.

Agregó que “no solo pretendo enterarme los nombres de los oficiales, pretendo que se apliquen sanciones” sean administrativas o penales por discriminación y vulnerar el derecho a la libre expresión.

El pasado 31 de octubre, ocho concejales de CC, entre titulares y suplentes, fueron obligados por la Policía a quitarse las poleras en las que tenían escrito «No fue golpe, fue fraude». Este hecho ocurrió cuando las autoridades electas intentaron ingresar al acto de entrega de credenciales instalado en la Fexpocruz, organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz.