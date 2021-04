Dirigentes vecinales no descartan imponer subalcaldes a Eva Copa

Fuente: El Alteño

Los presidentes de las juntas vecinales de la ciudad de El Alto, barajan estrategias para imponer subalcaldes a Eva Copa Murga quien asumirá el cargo de Alcaldesa el próximo 3 de mayo.

“Así tiene que ser, porque de lo que se trata es recuperar nuestro derecho adquirido que ha sido pisoteado por la alcaldesa Soledad Chapetón Tancara”, dijo uno de los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) quien además informó que los presidentes zonales están en reuniones permanentes para ver la forma de recuperar el supuesto “derecho adquirido”.

El dirigente que tomó contacto con El Alteño pidió guardar en reserva sus datos de identidad por razones de seguridad y estrategia, ya que en su criterio un plan de esta naturaleza debe ser hilvanado con el extremo cuidado para que las autoridades no tengan posibilidades de escapatoria.

“Claro, nosotros estamos en reuniones permanentes tenemos una serie de estrategias comenzando por el diálogo diplomático, nuestro segundo paso será activar las medidas de presión y si tenemos que saltar al escenario de las escaramuzas, lo vamos a hacer porque esta vez no habrá perdón”, agregó el dirigente al comentar que el modelo de la alcaldesa Chapetón, no funcionó como se esperaba, ya que los subalcaldes designados a dedo no coordinaban con los presidentes de las juntas vecinales y el resultado fue dramático porque muchas zonas se quedaron sin obras municipales.

El informante comentó que en los distritos 7, 8, 3 y 12, la situación está más avanzada ya que ahí los presidentes de las juntas vecinales resolvieron convocar a ampliados distritales para elegir “una terna” que luego será presentado a la nueva Alcaldesa para que posesione al que mejor le perece porque los aspirantes al cargo serán elegidos por las bases.

“Ahora vamos a ver si Eva Copa práctica lo que predica, ya que ella se ha llenado la boca diciendo que en el MAS eligen candidatos ´al dedo´. En tal sentido, si ella dice ser diferente, tiene que posesionar subalcaldes elegidos por las bases porque si ella impone subalcaldes quiere decir que también actúa ´al dedazo´ y eso no se lo vamos a perdonar”, agregó otro dirigente vecinal quien informó que pronto instalarán las cumbres vecinales en todo El Alto para elegir a los posibles subalcaldes.

Por ahora, la Alcaldesa electa Eva Copa no dijo nada al respecto ya que están más abocados al proceso de transición y tampoco se sabe cuál será la fórmula que utilizarán para designar a los 14 subalcaldes de la ciudad de El Alto.

Los miembros de su comisión de transición tampoco se han referido al personal de confianza que acompañará a la nueva Alcaldesa, pero durante la campaña electoral Eva Copa prometió contratar los servicios de profesionales alteños bajo el argumento de “El Alto para los alteños” y criticó duramente a la alcaldesa Soledad Chapetón Tancara, quien contrató profesionales que viven en La Paz para que administren la Alcaldía de El Alto.

LO QUE DICE LA LEY

Según el artículo 26 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, una de las atribuciones exclusivas de la alcaldesa es. “Designar mediante Decreto Edil, a las… Sub Alcaldesas o Sub Alcaldes de Distritos Municipales” y recomienda que sean de confianza de la Alcaldesa.

El año 2015, lo que la alcaldesa Soledad Chapetón Tancara hizo, es cumplir este artículo al pie de la letra y mandó al tacho la tradición de los dirigentes vecinales que estaban acostumbrados a nombrar los 14 subalcaldes.

La Sole posesionó como subalcaldes a los compañeros de su partido, después se puso firme a tal grado que ni la Fejuve pudo doblegarle ya que el presidente de la organización Óscar Ávila declaró a un paro indefinido para hacer retroceder a La Sole, pero el que se fue renunciando a la Fejuve fue Óscar Ávila porque su paro fue un fracaso desde el primer día.

Quien distritalizó a la ciudad de El Alto el año 2000, fue el alcalde José Luis Paredes. Como Pepelucho “era político” tomo ese camino para desarticular a los condepistas que en esos tiempos pisaban fuerte y convocó a los presidentes de juntas vecinales para que elijan sus Subalcalde, después los dirigentes le agarraron el gusto y se peleaban por ser subalcaldes.

Durante la gestión de Edgar Patana se mantuvo esa fórmula con la única diferencia de que el dirigente que quiere asumir la Subalcaldía tenía que ser masista y ahora los dirigentes vecinales quieren empujar a Eva Copa “a un callejón sin salida”.