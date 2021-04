Disputa FBF-jugadores pone en riesgo la fecha 5

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

La continuidad del torneo Único de la División Profesional nuevamente se pone en duda por el tira y afloje que existe entre la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol) por el Tribunal Superior de Apelaciones (TSA).

Un total de 15 de los 16 capitanes del fútbol profesional, no firmó el representante de Always Ready, enviaron una nota al titular de la FBF, Fernando Costa, en la que demandan que el TSA debe suspender sus actividades en cumplimiento al acuerdo al que llegaron el pasado 12 de febrero.

“Anunciamos que, de no darse inmediato y estricto cumplimiento a lo establecido en el Acta de Entendimiento, como medida de justa protesta no nos presentaremos a los partidos programados a partir de la quinta fecha”, señala la nota de los capitanes.

En el primer acápite de esa acta de entendimiento señala que: “El comité ejecutivo de la FBF, mediante resolución, procederá a suspender de manera inmediata las actividades del Tribunal Superior de Apelaciones”. El 23 de marzo el comité ejecutivo emitió una resolución en la que establece que el TSA “tiene plena vigencia para conocer las apelaciones interpuestas contra las resoluciones emitidas por los tribunales de disciplina, no pudiendo conocer las apelaciones contra las resoluciones emitidas por el Tribunal de Resolución de Disputas hasta su conformación”. Para los jugadores, esta resolución no cumple con el acta de entendimiento; mientras que la FBF señala que sí se cumplió porque se suspendieron las actividades del TSA y las resoluciones.

Para los jugadores a través de Fabol sostienen que esta resolución no cumple con el acta de entendimiento; mientras que la FBF señala que si se cumplió porque se suspendieron las actividades del TSA que tienen que ver con las resoluciones contractuales, que son las que interesan a los futbolistas, pero que es imposible que este tribunal deje de funcionar, porque debe atender otros temas como las apelaciones por expulsiones, impugnaciones, etc.

“Se adecúa exactamente a la solicitud que han realizado los jugadores, donde dicen que este tribunal no vea ningún caso emitido por el TRD en contra de los contratos, o las resoluciones emitidas entre clubes y jugadores y se dispone que la apelación a este tribunal podrá ser interpuesta en estos casos, o sea ante el TAS”, dijo Adrián Monje, director de competiciones de la FBF, que complementó que el TSA “no puede desaparecer, no lo podemos eliminar porque este tribunal ve otros procesos de otros tribunales y de las asociaciones, por eso tiene que estar en vigencia para esos otros casos que no tengan que ver entre jugadores y clubes por el tema contractual”.

Monje asegura que con esta aclaración no debería existir ningún problema para que el torneo continúe porque la FBF está garantizando la suspensión de toda actividad procesal del TSA con el TRD.

Asimismo Monje aseguró que hasta el viernes se remitirán los contratos una copia de los contratos a los jugadores.

“Creemos que con esta explicación no existirá mayor problema para poder continuar con el torneo. No hay nada que prever”, dijo.

Jugadores cierran filas a favor de Fabol

En la nota los jugadores también cierran filas en respaldo a su agremiación Fabol. “Tenemos un Sindicato y elegimos a nuestros representantes, por lo tanto, ellos tienen toda la legalidad y legitimidad para representamos y realizar todas las gestiones que correspondan ante la FBF y los clubes; en este sentido, le recordamos que sólo mantendremos comunicación institucional con la FBF a través de la Fabol y no aceptaremos ninguna invitación a reunión sin la participación de nuestros representantes del Sindicato”, dicen los jugadores.

Entre tanto, la FBF mantiene la postura de que Fabol no está reconocida y pide a los jugadores elegir a los representantes de acuerdo al Estatuto porque los miembros de la FBF son los jugadores en actividad.