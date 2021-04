El albanés Sadiku dice que la presión le sienta bien

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

“Estoy acostumbrado a la presión”, sostuvo el delantero Armando Sadiku, quien partiría de titular en el partido que los celestes jugarán mañana frente a Arsenal por el grupo C de la Copa Sudamericana.

El albanés es candidato a reemplazar al argentino Leonardo Ramos, quien fue expulsado la pasada semana en Barranquilla y será baja obligada en el ataque celeste.

Sadiku no ha convertido hasta el momento ningún gol y admite que tiene una deuda pendiente con el club. “Tengo dos años de profesional fuera de mi país y me acostumbré a las presiones. Esto me hace bien para dar más de mí y contentar a los hinchas”, subrayó.

Agregó que en el primer encuentro que sostuvieron los celestes de local (Real Potosí), “sentí la presión en ese compromiso, ya que fallé tres oportunidades; luego me llegaron muchos mensajes, pero felizmente fueron de apoyo de los hinchas que quieren goles y rendimiento”. Para recibir mañana al equipo argentino, los celestes presentarían a Javier Rojas (Rubén Cordano), en el arco; Diego Bejarano, Alberto Guitián, Jairo Quinteros y Roberto Carlos Fernández, en la última línea; Álex Granell volvería al mediocampo junto a Leonel Justiniano, Hernán Rodríguez y Erwin Saavedra; más adelantados John García y Sadiku.

Los celestes cerrarán hoy su tarea y luego quedarán concentrados a la espera de su debut en el segundo torneo de clubes más importante de la región.