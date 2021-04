El científico que se convirtió en el primer cíborg del mundo por una enfermedad mortal afirma que lleva una vida «excepcional»

Fuente: Actualidad RT

El científico británico Peter Scott-Morgan, quien se convirtió en el primer cíborg del mundo debido a una enfermedad mortal, ha asegurado que su actual calidad de vida es «excepcional», informa Daily Mail.

Peter, de 62 años y especialista en robótica, decidió desafiar lo que significaba ser humano cuando en el 2017 le diagnosticaron una enfermedad de la neurona motora, reemplazando sus capacidades físicas por equivalentes artificiales con el propósito de prolongar su vida.

HUGE COINCIDENCE! The guy who gave me my Pfizer vaccine on Wed was the lovely Ray who 16 months ago was in OR at NHS Torbay to hear me say the last words ever to pass my lips… 2 days later I have had absolutely NO side-effects, not even a sore arm. Awesome Science at its best!!! pic.twitter.com/TKAWpZ4JYI

— Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan) February 11, 2021