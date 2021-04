El COEM de Tarija todavía no autorizará la reapertura de las discotecas y bares

RUBÉN MONTAÑO V

La institución pidió a la población que se cuide y que evite las aglomeraciones de personas en las calles

Fuente: ElPeriódico

El pasado jueves, el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), Fernando Trigo, informó que las discotecas y los karaokes deberán permanecer cerrados por un tiempo más, pues Cercado aún se encuentra en una meseta de casos coronavirus, pues por día se reportan entre 80 y 90 casos.

“Todavía no es conveniente, ya que pondríamos en riesgo a la población, porque las personas que más concurren a los locales, son jóvenes y éstos aún no están vacunados contra el virus”, mencionó.

Asimismo, Trigo manifestó que las fiestas no son actividades esenciales, es por esto que aún el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), no consideró la reapertura para el sector, porque implicaría aglomeraciones de personas en espacios que no están acondicionados, ni ventilados para evitar contagios.

“Entendemos que estos sectores están en crisis porque desde el año pasado que no generan recursos, pero no podemos ser irresponsables y causar contagios masivos, pero el COED tendrá última palabra sobre esto, en base a los reportes epidémiológicos del Servicio Departamental de Salud (SEDES)”, refirió.

Finalmente, la autoridad pidió a la población que se cuide y que evite las aglomeraciones de personas, el uso diario de los insumos de bioseguridad ayudan a prevenir contagios.