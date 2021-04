El Covid-19 no produce malformaciones durante el embarazo, asegura un ginecólogo

El doctor Jorge La Fuente, informó que en su gran mayoría de las mujeres embarazadas son jóvenes, por lo que el riesgo que tienen de contraer el virus es menor.

 

El ginecólogo Jorge La Fuente aseguró que el Covid-19 no produce ninguna alteración de malformaciones en el embarazo pero sí se reporta mayor número de abortos espontáneos o partos prematuros. Con respecto a la vacuna contra la enfermedad indicó que no existen los estudios suficientes para poder inmunizar a mujeres embarazadas.

Los riesgos de contraer el Covid-19 durante el embarazo no son muy claro, ya que hay estudios, pero a pesar de ello no está todo claro. Por lo tanto, hay pocas posibilidades que se puedan producir abortos, partos prematuras y el riesgo de preeclampsia (presión alta durante el embarazo). Actualmente en el caso de las mujeres embarazadas hay mucha especulación de lo que sucede realmente si la mamá se contagia de Covid-19, también del tema de la vacuna, existen preguntas muy frecuentes pero las respuestas no son 100% seguras.

El Covid.-19 no va a producir alteraciones genéticas y mal formaciones en el embarazo, pero si puede producir abortos espontáneos o partos prematuros. Es importante saber que actualmente no se está vacunando a mujeres embarazadas porque no hay los estudios adecuados respecto al tema.

Los cuidados que debería de tener una mujer embarazada es cumplir con la distancia social, usar barbijo y evitar en contacto con las personas. También es necesario alimentarse bien, dormir y cuidados que son de rutina de un embarazo.