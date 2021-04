El reboot de acción real de “Los padrinos mágicos” comenzará a rodarse en junio

Los padrinos mágicos tendrán un reboot de acción real, cuyo rodaje comenzará en junio en Los Ángeles, según revela Discussing Films. La nueva serie es el último renacimiento basado en los programas clásicos de Nickelodeon, mientras Paramount+ intenta impulsar su biblioteca de contenidos exclusivos y convertirse en un servicio de streaming esencial.

El reboot de The Fairly OddParents traerá de vuelta al creador original Butch Hartman como productor ejecutivo junto con Fred Siebert, productor de grandes clásicos de la animación como Adventure Time y Dexter’s Laboratory. Christopher J. Nowak, productor de Henry Danger y Danger Force, actuará como showrunner del reboot de acción real.

The Fairly OddParents es una serie de animación muy aclamada que comenzó como una serie de cortos, antes de ser elegida como una serie de media hora. La serie sigue a Timmy Turner, de 10 años, uno de los niños más infelices de la Tierra antes de conseguir dos hadas madrinas, Cosmo y Wanda, que pueden hacer realidad todos sus deseos. Los deseos de Timmy suelen ser contraproducentes, lo que crea todo tipo de situaciones divertidas, mientras Timmy aprende a tener más cuidado con lo que desea.

La inmensa popularidad de Los padrinos mágicos dio lugar a diez temporadas y tres películas de acción real. Aún se desconoce si el reboot seguirá la misma estructura que las anteriores películas de acción real, que mezclaban actores de carne y hueso con hadas CGI. Otra posibilidad es que siga el mismo camino que Powerpuff de CW, que sustituye a todos los personajes de los dibujos animados por actores. Sin embargo, con el rodaje previsto para este mes de junio, pronto sabremos más sobre este reboot de los dibujos animados.

The Fairly OddParents se unirá a otras series inspiradas en Nickelodeon que se están creando en exclusiva para Paramount+. Esta primavera se estrenará una nueva serie CGI de Rugrats, mientras que el recién fundado Avatar Studio está trabajando en películas y programas para ampliar el universo de Avatar: The Last Airbender. Tanto iCarly como Dora la Exploradora también recibirán nuevas series en el servicio de streaming.

Mientras esperamos a ver estas nuevas series y reposiciones, puedes ver todas las temporadas de la serie animada Fairly OddParents disponibles ahora en Paramount+.