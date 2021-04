El Siles tolerará el trajín de Copa pero terminará con «heridas»

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro/ La Paz

Juan Méndez, encargado del mantenimiento del estadio Hernando Siles, señaló que el escenario está listo para asumir el reto que se avecina, acoger los partidos internacionales de tres equipos y los duelos por el torneo local. Indicó que el césped del estadio resistirá, pero que “terminará con muchas heridas”.

Always Ready y The Strongest jugarán en Miraflores sus encuentros por la fase de grupos de la Copa Libertadores, a ellos se suma Bolívar, que podría ingresar también a esa etapa del certamen internacional, pero su otra opción es la Copa Sudamericana.

También se tiene que tomar en cuenta que atigrados y celestes juegan en ese reducto sus compromisos de la División Profesional.

Desde este 17 de abril hasta el 6 de mayo, cuando terminarán los duelos de ida de los torneos Conmebol, el escenario acogerá siete partidos en 20 días.

“El césped va a soportar si es que crece como hasta ahora, rápido. Luego del trajín habrá un montón de heridas que se tiene que cerrar, pero no siempre se cumple con todas y el gramado lo soluciona creciendo”, afirmó Méndez.

Agregó que una de las claves del éxito es trabajar de inmediato para cerrar los agujeros (heridas) que podrían quedar luego del primer juego.

“Tenemos el personal que sabe hacer su trabajo, pero no tiene que llover porque perjudicaría la labor”, apuntó.

Méndez ya tiene un cronograma de trabajo para recuperar el campo de juego luego del partido de Always Ready ante Internacional de Brasil el martes 20. Anunció que lo primero que se hará es tapar los agujeros que queden en el terreno de juego mientras evapora el rocío.

“El campo estará mojado hasta las 11:00, en ese tiempo no podemos cortarlo, pero sí después, además haremos la demarcación de la cancha”, dijo.

Sobre el actual estado de la cancha, explicó que se encuentra en buenas condiciones, con buena calificación y que el crecimiento del gramado es satisfactorio.

“La siguiente semana tenemos tres encuentros continuos, esperemos que Conmebol no sea exigente con la cancha para el segundo y tercero, porque puede haber daños en el duelo de Always Ready”, insistió.

Recordó que en algún momento hubo quejas sobre el estado del terreno e indicó que arreglarlo no significa mojarlo y pasarle rodillo, porque ello podría traer complicaciones con el sistema de drenaje y habría charcos en caso de una lluvia.

El encargado del mantenimiento del estadio informó que a principios de este año se hizo el nivelado del campo y que en planes está otra, para el receso en el torneo por la Copa América que se avecina.

“El drenaje está muy bien, no hubo problemas durante esta época de lluvias y no habrá complicaciones en lo que resta de este año”, remarcó.

La seguidilla de partidos iniciará este sábado con el duelo entre The Strongest y Atlético Palmaflor. Luego juegan Always Ready – Internacional, The Strongest – Boca Juniors y resta definir al rival de Bolívar.

Luego habrá otros dos juegos internacionales, Bolívar y Always serán protagonistas, además de un partido local.