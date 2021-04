En la feria Oruro Moderno, artesanos pretenden generar recursos económicos

Varios artesanos del interior del país arribaron a Oruro para participar en la tradicional Feria Oruro Moderno, con el propósito de exponer su artesanía y generar recursos para recuperarse económicamente, tomando en cuenta el difícil momento que atraviesan debido a la pandemia por el Covid-19.

En la víspera se pudo observar a varios artesanos exponiendo sus productos en las calles Corneta Mamani, 6 de Octubre y adyacentes, por supuesto con la esperanza que las ventas sean mayores al de pasados años. Ellos llegan de Cochabamba, La Paz, Sucre, Potosí y otras regiones, con vajillas completas de cerámica, madera, cuadros, utensilios de jardinería, etc.

Adornos para el hogar / LA PATRIA

La Feria Oruro Moderno es una feria itinerante que se desarrolla anualmente por décadas, en la cual se presentan diferentes rubros y gremios. En la actualidad, esta actividad es organizada por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, se expone en inmediaciones de la Plaza Sebastián Pagador y se extiende hasta el sector de Hilbo, y por supuesto las calles adyacentes.

La feria inicia el domingo y tiene una duración de tres días, pero este año se pudo observar que desde el miércoles pasado empezaron a llegar los artesanos con sus productos e inmediatamente las expusieron para su venta. Al tratarse de una feria itinerante, por tradición la siguiente semana los feriantes se asentarán en la zona Sur de la ciudad de Oruro, una semana después en el sector de Vinto y así sucesivamente.

Las tradicionales ollitas, platos y varios objetos de arcilla / LA PATRIA

Feriantes aguardaron con ansias la feria

La mayoría de los feriantes aseguran que aguardaron con ansias esta feria, ya que el año 2020 no se efectuó dicha actividad por el confinamiento; no obstante, este año se desarrolla con normalidad y la gente podrá adquirir en el lugar, vajillas de arcilla con esmalte de porcelana (platos, jaros, ollas, cocinas, etc.); además de alcancías, macetas y adornos para jardinería. En cuanto a la artesanía en madera se vio utensilios de cocina, cuadros, llaveros, objetos decorativos para la pared, etc.

“Gracias a Dios se está llevando esta actividad, ya que el año pasado no se vendió nada por la pandemia, por lo mismo estamos escasos económicamente, de a poco se está normalizando las actividades y esperamos generar recursos para aportar en nuestra familia, pero si faltó la coordinación con las autoridades este año, sólo estamos acudiendo a cancelar nuestros patentes y el aporte del aseo (así) de alguna forma aportar también al departamento”, comentó Lupe Loyda Mercado, una de las representantes de los comerciantes.

Artículos para jardinería de todo tipo / LA PATRIA

Vecinos

Por otra parte, los vecinos que acogen a los artesanos en estas inmediaciones, hacen mención acerca de la mala situación en que se hallan estas calles.

“La feria viene por décadas, pero, sin embargó, la organización no mejora por parte de las autoridades, ya que esta es una feria nacional, los artesanos aportan económicamente cada año a Oruro, pero no existe mejoramiento, las aceras están en mal estado y la iluminación no es buena, la falta de recojo de basura, bueno son varios factores en los cuales nuestras autoridades deberán trabajar”, mencionó Janeth Ledesma, vecina de zona.