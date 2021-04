En Santa Cruz se inicia la vacunación anticovid a personas mayores de 80 años

Leyla Mendieta

Al menos 500 adultos mayores madrugaron este viernes para trasladarse a uno de los cuatro puntos de vacunación contra el coronavirus, instalado en predios de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Uagrm.

Con la llegada de nuevas dosis contra el Covid-19 al departamento de Santa Cruz, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) decidió inmunizar, desde este viernes, a las personas mayores de 80 años.

El Sedes recibió 6.600 dosis de la vacuna Sputnik V y con el saldo que había de la vacuna AstraZeneca se cuenta con 10 mil dosis para inmunizar a este grupo de riesgo.

No obstante, entre la multitud que procura las dosis anticovid hay personas que tienen menos de 80 años. Para evitar que esperen en vano, funcionarios del Sedes y de la Uagrm han salido a explicar que, por ahora, las vacunas solo son para las personas mayores de 80 años. «Yo tengo menos de 80 años, pero ustedes no saben mi situación», dijo una mujer molesta porque no la quisieron atender.

Los abuelos aguardan por dosis de vacuna en los predios de la Uagrm /Foto: Juan Carlos Torrejón

En espera hay gente que tiene incluso más de 90 años y que, al igual que el resto, llegó acompañada de familiares. Se les facilitó sillas para que la espera no sea tan dura.

A este punto de vacunación, instalado en los módulos de la Uagrm, más concretamente entre segundo y tercer anillo, se ingresa por la avenida Busch. La inmunización empezó a las 8:00 y hasta antes de las 10:00 ya habían vacunado a una veintena de personas. En este centro la atención será hasta las 16:00 horas.





En el centro de salud El Bajío, los abuelos esperan por la vacuna/Foto: Fuad Landívar

En tres días se espera concluir la vacunación a este sector de la población. Otros puntos de inmunización funcionan en los centros El Bajío, El Remanso (con atención hasta las 14:00) y distrito municipal 12. Para ser atendido el adulto mayor debe presentar fotocopia de su cédula de identidad.

Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes, hizo un recorrido por los puntos de vacunación para verificar si la vacunación se realiza de forma adecuada. Pidió a la población no desesperarse por las vacunas, pues indicó que para este sector de la población (mayores de 80 años) hay vacunas. «Tengo entendido que algunos han llegado a las 4:00 de la madrugada para hacer fila, no es necesario que lo hagan», dijo.

Hurtado indicó que, con la vacunación a este sector de la población (más el personal de salud vacunado), Santa Cruz estaría dando cobertura al 1% del total de la población. «Nos falta vacunar al 69% de la población para decir que estamos protegidos contra la enfermedad».