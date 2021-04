Erwin Sánchez: “Tenemos una idea de juego y queremos mantenerla”

Fuente: Prensa Oriente Petrolero

El entrenador de Oriente Petrolero Erwin Sánchez dijo en la conferencia de prensa ofrecida en San Antonio, que su equipo tiene una idea de juego y pretenden mantenerla cuando les toque enfrentarse ante cualquier rival y en cualquier campo de juego. Además, puntualizó que un partido de fútbol cuando esa idea se sostiene, los errores son mínimos y esto los lleva a que el andamiaje del equipo los pone cerca de cada victoria.

El ex mundialista subrayó que su cuerpo técnico viene trabajando con un lote importante de jugadores donde pretenden sacarle lo mejor de cada uno de ellos. “Siempre les digo a todos, para mi no existen jugadores titulares ni suplentes. Nuestra perspectiva es que el jugador que esté mejor comenzará el partido”, dijo.

La experiencia de Platiní en el fútbol lleva a esta frase que no deja de llamar la atención de los que lo siguen, “Siempre cuando se gana se cree que las cosas van bien, y no es así. De la misma forma que cuando se pierde no todo está mal. Todos los jugadores vienen para integrar un plantel y en los entrenamientos se ganan cada uno de ellos el puesto”, apunta.

En cuanto al rival del día sábado en Cochabamba Palmaflor, el entrenador analiza que en los partidos que les tocó jugar de local, le cuesta convertir goles, porque considera que existen equipos que están construidos para jugar de una manera ya sea en transiciones rápidas, sin embargo, respeta al rival y espera que todo lo que se trabajó durante la semana, llegue a dar con un resultado positivo.

Por su parte el goleador histórico José Alfredo Castillo, aseguró que personalmente hizo una buena pretemporada para estar al ciento por ciento en este torneo y espera aportar con goles cuando le toque jugar. “Este torneo es único y largo, eso nos predispone a los jugadores a estar mucho mejor trabajado”. Dijo el delantero que ya marcó su primer gol de la temporada ante Wilstermann.

El primer plantel hizo un trabajo táctico con miras al compromiso del sábado en Cochabamba ante Palmaflor. Este viernes cierra prácticas.