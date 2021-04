Estas serán las próximas colaboraciones de Christian Nodal, luego de su éxito «Botella tras Botella»

(Video: IG @nodal)





En la madrugada de este viernes, el cantante Christian Nodal se volvió rápidamente tendencia después de dar a conocer su más reciente sencillo “Botella tras botella”, colaboración con el rapero Gera MX. No obstante, esta no es la única sorpresa que se guardaba bajo la manga el intérprete, pues en días recientes señaló que su novia Belinda y Maná serán otros de los artistas que cantarían en sus próximas canciones.

Primero, el 20 de abril, a través de su cuenta de Instagram, Nodal subió una historia en la cual se le observa cantando un pequeño fragmento de su próxima melodía con la actriz y cantante, Belinda.

“Tus ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir, la verdad es una sola y te la voy a decir. Que si te vas acostumbrando a que te diga que te pareces tanto a lo que soñé. Ya me estoy acostumbrando a tu sonrisa, dime si tienes planes, ¿qué vas a hacer por el resto de tu vida? quiero saber”, dicen algunos de los versos de la nueva canción que aún no tiene fecha de lanzamiento.

Ante la revelación del featuring de la tan querida pareja, los internautas no tardaron en reaccionar y anticiparon que la canción sería todo un éxito.

Nodal y Belinda se han vuelto una de las parejas más populares (Foto: Twitter de Christian Nodal)

Posteriormente, Nodal le respondió en Twitter a una curiosa fan que le preguntó sobre cual de sus nuevas composiciones le gustaba más, a lo que Christian anunció a Maná como otro de los músicos que estarán presentes en nuevo material discográfico que lleva por título Hecho a la medida.

“@elnodal cual es tu colaboración favorita que digas ufff este es un rolón?”, cuestionó @Denissevictorio

Ante esto, Nodal respondió contundentemente: “Con Beli y Maná”.

Los usuarios de esta red social destacaron que ambos intérpretes eran muy importantes en la industria y ahondaron en que esperaban la pronta salida del nuevo disco.

“Eso si va a estar cabrón, las dos serán un éxito total porque Beli es la reina y Maná ni se diga, está que arde”, externó en un comentario uno de los fanáticos.

Entre otras colaboraciones que se saben hasta el momento está una con Andry Kiddos, la cual se espera para finales de este mes.

a un día el estreno de “Botella tras botella”, el video oficial de Youtube ya cuenta con más de 18 millones de visitas (Foto: Captura de pantalla/ Youtube Gera MX)

Cabe recordar que, a un día el estreno de “Botella tras botella”, el video oficial de Youtube ya cuenta con más de 18 millones de visitas y 1.8 millones de Me Gusta.

Algunos fragmentos de esta colaboración ya se habían sido compartidas en las redes sociales del cantante de regional mexicano. Incluso, una parte de la melodía se convirtió desde hace varias semanas en un trend de Tik Tok.

En los videos de dicha red social, los usuarios -principalmente hombres- entonaban una parte de la canción que remite a una ex relación, con la finalidad de que sus actuales parejas se molestaran con ellos por no poder superar su pasado amoroso.

“Botella tras botella ando tomando pa’ olvidarme de ella, de ella, de ella nomás hablo en todas mis pedas, a mis compas bien hartos traigo ya, me dicen güey ya la tienes que superar, pero yo no puedo, pa’ ser sinceros yo ni quiero, mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor así”, dice una de las partes ya conocidas del nuevo éxito.

En el audiovisual que recién se estrenó puede observarse una serie de videos en blanco y negro donde Christian Nodal y Gera Mx están con algunos amigos de fiesta y cantan sobre una mujer que recuerda en sus reuniones a pesar de que ya no están juntos.