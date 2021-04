Ex-mandatarios del @clubdemadrid y Premios Nobel enviamos carta a @JoeBiden, res…

Ex-mandatarios del @clubdemadrid y Premios Nobel enviamos carta a @JoeBiden, respaldando gestiones de #India y #Sudafrica ante @wto, reiterando que vida vale más que derechos de farmacéuticas y pidiendo exención de patentes para vacunas.

#PeoplesVaccine

➡️https://t.co/qpquFfhfIs https://t.co/FmzoDzjrrU

Fuente: Tuto Quiroga por Tuto Quiroga

