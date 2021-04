Excanciller de Evo afirma: Encumbrar a Copa o Quispe como nuevos líderes es un camino equivocado

El excanciller Fernando Huanacuni afirmó este sábado que es equivocado elevar a Eva Copa o Santos Quispe como nuevos líderes políticos que puedan significar hacia adelante una piedra en el camino para Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Aquí hay que tener un lineamiento claro: no es cuestión de un partido más, no. Es el compromiso con el pueblo, de eso se trata. No se trata de encumbrar a personas, no se trata de eso. Si estamos hablando de líderes en el sentido de encumbrar a personas, estamos en el camino equivocado, aquí se trata de servir al pueblo”, declaró a Radio Yungas de Chulumani en medio de una visita de campaña electoral junto a Evo Morales y el candidato Franklin Flores.

Sostuvo que el MAS como instrumento político y el expresidente Evo Morales sirvieron al pueblo buscando resolver temas centrales e históricos como la pobreza, pobreza extrema y la recuperación de la soberanía y la dignidad.

“De eso se trata, no se trata acá de generar nuevos liderazgos; eso no, no, no, no. Eso es un camino equivocado, es el juego de la derecha, aquí el MAS seguirá trabajando porque emerge del pueblo que ha resuelto, a través de las reglas de la democracia, estar de nuevo en el gobierno”, manifestó.

Tras la contundente victoria electoral de la expresidenta del Senado, Eva Copa, por la alcaldía de El Alto, varios analistas políticos aseguraron que la exmilitante del MAS borró políticamente a ese partido en la urbe alteña que era considerada un bastión de Evo Morales.

Otros la proyectaron como figura política emergente capaz de hacerle sombra al MAS y al mismo Evo Morales, pero dependiendo de la gestión edilicia que pueda cumplir en la ciudad de El Alto.

Aunque con muy pocas posibilidades, también consideraron que el actual candidato a gobernador de La Paz Santos Quispe, puede retomar los mismos lineamientos radicales de su padre, el extinto líder campesino Felipe Quispe Huanca, más conocido como “El Mallku”.

Sin embargo, Huanacuni sostiene que ambos – Copa y Quispe – no podrían significar un riesgo porque el MAS se maneja bajo la premisa de resolver problemas, atendiendo la deuda histórica en beneficio de los pueblos.

“Ese lineamiento permite la pervivencia. Hoy si nos damos cuenta, después de las elecciones anteriores ¿cuántos partidos ha pervivido acá? El instrumento se sigue consolidando porque el servicio al pueblo es su premisa fundamental”, manifestó.