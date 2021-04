Fallon Fox, primera luchadora transgénero de la MMA tendrá una película biopic

La primera luchadora de artes marciales transgénero, Fallon Fox, tendrá su propia película biográfica. La película será escrita de T Cooper y Allison Glock-Cooper y mostrará como la deportista ocultó identidad como mujer trans antes de salir del closet en 2013.

Fox, a quien apodaron “La reina de las espadas”, tuvo una controvertida carrera en el deporte de combate desde 2011 hasta 2014. Se retiró con un 5-1 como profesional con algún que otro brutal nocaut al principio de su carrera. Finalmente, experimentó la derrota a manos de Ashlee Evans-Smith, quien obtuvo una victoria por nocaut técnico en 2013. Fox pelearía dos veces más, derrotando a Heather Bassett y Tamikka Brents.

La película biográfica también abordará la controversia que sus peleas causaron y el debate sobre si una mujer que nació hombre debería poder pelear en una división de mujeres. Entre las críticas más feroces la de la ex campeona de Ultimate Fighting Champion y estrella de la WWE Ronda Rousey: “Puede probar hormonas, cortarse el pene, pero sigue siendo la misma estructura ósea que tiene un hombre”, dijo Rousey al New York Post en 2013. “Es una ventaja. No creo que sea justo”.

“Me lo he pasado genial hasta ahora trabajando con los productores y escritores para dar vida a esta historia”, dijo Fox en un comunicado. “Espero que esta película arroje algo de luz sobre el tema de los deportistas trans en el deporte. Esta historia necesita ser contada ahora más que nunca”.