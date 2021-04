FBF: El consejo se reúne para completar el fixture

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Hoy se desarrollará el consejo de la División Profesional con el fin de completar el rol de partidos del campeonato único, además de analizar varios temas, al igual que reprogramar la quinta fecha que fue postergada por la Federación Boliviana de Fútbol, debido a la amenaza de los jugadores de paralizar el torneo local.

De igual manera se tiene establecido nombrar al vicepresidente de la FBF. El nombre de Jorge del Solar (dirigente de Bolívar) es el que tiene respaldo. Desde que asumió Fernando Costa como titular de la federación, el segundo cargo está acéfalo, ya que Robert Blanco fue suspendido de la actividad dirigencial por acudir a la justicia ordinaria.

“Ante la incertidumbre que si se juega o no, determinamos suspender la fecha cinco y convocar a los jugadores (capitanes) para conversar sin la presencia de Fabol, que es un ente que está matando al fútbol; además, no está reconocida porque no cumple con la norma”, explicó Ángelo Porcel, vocero de la FBF, que invitó a los capitanes de los 16 equipos, sin la presencia de Fabol.

Sin embargo, los jugadores comunicaron, a través de una carta, que no asistirán al encuentro y que David Paniagua y Milton Melgar son sus representantes en cualquier negociación.

Los dirigentes de los 16 clubes profesionales, además de la federación y funcionarios del ente nacional, se reunirán con la idea de aprobar las restantes fechas del torneo local.