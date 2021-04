Fútbol boliviano: ¿Qué hacen los clubes de la División Profesional por sus equipos femeninos?

El fútbol femenino en el mundo siga luchando por lograr la equidad, en Bolivia no es la excepción. La obligatoriedad de que los clubes de la División Profesional cuenten con un primer equipo de jugadoras, y uno juvenil, ha permitido que esta disciplina cobre mayor fuerza, aunque la mayoría los ha creado o los mantiene por obligación. La Licencia de Clubes, que les posibilita competir en la máxima categoría, lo exige.

The Strongest se convirtió en la primera institución en firmar contrato con futbolistas mujeres, mientras que Oriente Petrolero busca seguir el mismo camino. Blooming ha mostrado solidez en su formación y logró que su conjunto ascienda a la Primera A de la Liga Femenina de Fútbol de Santa Cruz (Lifeful), en 2019. Bolívar, Wilstermann, Guabirá, Independiente y Aurora le han dado continuidad a su trabajo.

En Tarija, Real Tomayapo se hizo responsable de la administración de Andalucía –antes del ascenso de su equipo masculino- y ya procedió al cambio de nombre. Palmaflor y Always Ready dieron el primer paso y se preparan, con miras a sus correspondientes torneos departamentales. Mientras que Real Santa Cruz lanzará una convocatoria para reclutar talentos.

El caso de Royal Pari es particular, pues la dirigencia afirmó que Conmebol es permisivo con este requisito por la pandemia y recién lo cumplirán en 2022. En San José no hay indicios de tener ‘santas’, por la crisis dirigencial que atraviesa. Mientras que Real Potosí y Nacional Potosí no brindaron información.

​A continuación, te contamos la realidad que se vive en cada club:

1. The Strongest hizo historia





Un total de seis futbolistas ya tienen contrato. Foto: Facebook

The Strongest es el primer club boliviano en firmar contratos con jugadoras de fútbol, lo hizo desde 2020 y continuó en esta temporada. Samanta Alurralde, Brizna Sánchez y Majhely Romero fueron las primeras en vincularse a la institución atigrada (30/12/2020). En enero también se unieron Jhylian Maman, Islayne Apaza e Ingrid Guzmán, cuando Inés Quispe Vda. de Salinas lo presidía. Todas fueron fichadas después de trabajar con la selección boliviana sub-17. La cifra que las seis futbolistas percibirán mensualmente no fue revelada, pero les alcanzará para cubrir sus gastos de estadía en La Paz.

Otro grupo de la misma cantidad de jugadoras recibe un apoyo económico, con el objetivo de que no tengan inconvenientes para desplazarse a los entrenamientos. Además, cuentan con atención médica en la Clínica Alemana, que pertenece a Luis Kushner. El galeno y su colega Ricardo Udler trabajan paralelamente como asistentes técnicos del entrenador principal, Pablo Cabanillas.

Sobre la competencia, Cabanillas informó que se alistan para jugar el torneo organizado por la nueva Asociación de Fútbol Femenino de La Paz. Tiene un plantel conformado por 35 jugadoras, 25 son menores de 19 años. “Nosotros pensamos competir el torneo mayor, con un equipo que tenga como base a chicas sub-19, queremos que adquieran experiencia. El 80% tiene esa edad”, explicó.

2. Oriente Petrolero arrancó desde cero y ya piensa en contratos

Las jugadoras de Oriente Petrolero, junto al presidente del club, Ronald Raldes. Foto: Club Oriente Petrolero

El club Oriente Petrolero empezó a formar su equipo femenino en esta temporada, ya que anteriormente tuvo un convenio –estaba permitido- con Mundo Futuro. En febrero contrató como director técnico a Napoleón Cardozo, un profesional altamente capacitado en esta disciplina. El primer paso que dará será inscribirlo en la Liga Femenina de Santa Cruz para competir en la Primera B y lograr el campeonato para ascender a la ‘A’.

Actualmente, entre el primer equipo y la sub-16 son 60 futbolistas las que se entrenan diariamente en la cancha Florida, se presentaron 250 a las pruebas. “No hemos despachado a nadie, solo que muchas jugadoras no están acostumbradas a entrenarse todos los días y eso también queremos cambiar”, aseguró Cardozo. Hace dos semanas, la institución refinera les realizó pruebas médicas, antropométricas y evaluaciones odontológicas.

“Estamos contemplando hacer diez contratos. Hay chicas que tienen buenas condiciones y se proyectan para ser exportables, a eso estamos apuntando”, informó a DIEZ el coordinador de las divisiones menores, Ezequiel Luna. Además, añadió que las jugadoras que no firmen el documento, igual tendrán un “pequeño bono”.

Sobre el material deportivo, Luna indicó que Cardozo cuenta con lo necesario para trabajar y que las futbolistas tienen uniforme de entrenamiento.

3. Bolívar, con cinco años de antigüedad

Las jugadoras de Bolívar durante un entrenamiento. Foto: Club Bolívar

El equipo femenino de Bolívar se formó en 2016, pero desde 2019 está a cargo del director técnico Darko Prada. En los primeros meses de la pandemia, en 2020, el grupo trabajó virtualmente para mantenerse en actividad y desde hace un mes, aproximadamente, trabajan de forma presencial. “Solo estamos a la espera del inicio del campeonato”, aseguró el entrenador.

Prada explicó que tienen dos categorías; la mayor que está integrada por 18 futbolistas y la sub-19, conformada por 22. “Las chicas de la sub-19 van a alternar en el primer equipo para que vayan sumando minutos”, dijo Prada en contacto con DIEZ.

Por el momento, los entrenamientos los realizan de lunes a sábado, pero, una vez inicie el torneo, serán hasta el viernes. La dirigencia celeste les ha habilitado una cancha sintética en Irpavi. “Tenemos las condiciones necesarias y óptimas para trabajar”, reconoció, ya que las jugadoras también reciben dos uniformes de trabajo y uno de presentación.

Prada comanda al grupo, junto a Osvaldo Villca (asistente técnico), Porfidio Villalta (preparador físico), Daniela de la Torre (médica) y Silvana Salazar (fisioterapeuta y kinesióloga).

Sobre el incentivo económico, Prada indicó el club tiene planificado otorgarles un bono transporte a las deportistas que más lo necesiten. “El fútbol femenino no es una moda, llegó para quedarse, institucionalizarse, está creciendo y lo seguirá haciendo si se cuenta con la aceptación de la sociedad”, expresó.

4. Real Tomayapo, un caso particular

La dirigencia de Real Tomayapo asumió en 2020 la administración del club Andalucía. En 2021, el equipo femenino participó de la Copa Simón Bolívar y llegó hasta las semifinales en el torneo disputado en Villa Tunari.

Según la responsable de esta disciplina en la institución tarijeña, Carla Gutiérrez, aseguró que están realizando los trámites correspondientes para modificar el nombre del conjunto y puedan cumplir con el requisito que exige el Reglamento de Licencias de Clubes Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Sobre las condiciones que les dan a las futbolistas, Gutiérrez aseguró que tienen transporte, cancha de entrenamiento y se les entrega “la misma indumentaria que a los varones (en modelos femeninos)”. Se entrenan bajo el mando de Tomas Rivas, el asistente técnico de Horacio Pacheco (DT del equipo masculino), y es apoyado por el resto de los profesionales que acompañan a Pacheco.

Gutiérrez explicó que no tienen previsto dar incentivo económico porque no existen el financiamiento necesario, pero les otorgan seguro médico privado y tendrán a disposición medias becas de estudios en la Universidad Privada Domingo Savio.

5. Independiente, con futbolistas de selección

El club Independiente retornó a la División Profesional con su equipo masculino en 2020, pero desde hace tres años ya cuenta con su conjunto femenino. En 2019 ocupó el tercer lugar en el torneo de la Asociación Chuquisaqueña de Fútbol, en los que compiten 16 conjuntos.

La base de su plantel femenino es la selección chuquisaqueña de fútbol, ya que su actual director técnico, Rolando Torres, dirigía a este combinado y aprovechó para seguir trabajando con la mayoría de estas futbolistas.

En estas últimas semanas, se entrenan cuatro veces a la semana, ya que tienen problemas para que les otorguen canchas. Además, la mayoría de las integrantes del plantel viven en municipios de las afueras de la ciudad capital. El trabajo se frenó en los últimos días, pero volverán en las siguientes jornadas.

“La dirigencia nos apoyará con la indumentaria deportiva, no existirán diferencias con la de los varones”, afirmó Torres. Asimismo, agregó que todavía no se contempla un incentivo económico, pero cree que se podrá dar a corto plazo, ya que el fútbol femenino está en crecimiento.

6. Palmaflor, les garantiza un “buen trato”

Palmaflor está formando su equipo femenino en 2021, empezaron la segunda semana de enero con 20 jugadores, muchas son de la selección de Quillacollo. La dirigencia les está otorgando las condiciones para sus entrenamientos, con material para realizar trabajos específicos e indumentaria deportiva.

Las chicas cuentan con un cuerpo técnico, encabezado por Denis Heredia Zambrana y complementado por José Luis Quispe Lizarazu (asistente técnico) y Samuel Marañón (preparador de arqueros).

“Como entrenador, siempre voy a pelear porque se les den las mejores condiciones a las jugadoras. Los dirigentes son conscientes de que les van a dar un buen trato, no me podría adelantar sobre si percibirán algún incentivo económico”, explicó Heredia.

7. Blooming, un club que piensa en grande

A Blooming lo conocen como un club formador de jugadores y que siempre apunta a venderlos para recuperar la inversión realizada, ahora también busca tener las mismas características con las futbolistas. El equipo se inició en 2016 y ya cumplió su primer gran objetivo: ascendió de la Primera B a la A, en 2019.

El grupo cada vez tiene metas más ambiciosas, a la cabeza de Robert Camacho se entrena desde enero, con miras al inicio del torneo de la Lifeful. Trabajan todos los días, desde las 14:00, en la sede del club. “Nosotros no hicimos convenio con otro club, lo formamos y preparamos para que ascienda cuando esté listo”, explicó el dirigente celeste Juan Daza.

Pero, ¿qué hace la dirigencia por las chicas? Actualmente, les brinda el cuerpo técnico, las instalaciones para practicar y competir y la indumentaria deportiva. “Además, cuando detectamos un caso de una jugadora que tiene problemas económicos, la apoyamos con un bono transporte y también con sus zapatillas”, explicó Daza.

Sobre los contratos, Daza indicó que como una de sus metas más importantes es lograr el título del torneo departamental para clasificarse a la Copa Simón Bolívar y conseguir la máxima corona para disputar la Copa Libertadores, por tal motivo irán regularizando las vinculaciones, ya que también es un requisito de Conmebol.

Blooming no se detiene, la dirigencia también iniciará con su equipo femenino Academia, el masculino compite en la Primera A de la Asociación Cruceña de Fútbol. “El objetivo es que las más jovencitas tengan mayor cantidad de minutos y lleguen mejor preparadas a Blooming”, agregó.

8. Wilstermann, un equipo con base de selección

El equipo femenino de Wilstermann. Foto: Club Wilstermann

Wilstermann femenino se formó hace cuatro años y actualmente tiene a importantes jugadoras de las diferentes categorías de la selección boliviana, como Kimberly López, Joselin Basualdo, Camila Mariscal, Karen Arévalo, Valentina Velasco, Luana San Miguel y Leonela Cruz. El objetivo para esta temporada es reivindicarse en la versión 2021 de la Copa Simón Bolívar, ya que en la 2020 fueron eliminadas muy temprano.

“El objetivo es que se mantengan, al menos, el 90% del plantel para afrontar esta temporada”, aseguró la dirigente aviadora Sandra Camacho, que es responsable de esta categoría. Además, explicó que se espera el inicio del torneo de la Asociación de Fútbol de Cochabamba para empezar a cumplir los objetivos de la temporada, en rivalidad con otros 25 equipos. Son dirigidas por Windsor del Llano.

Sobre los contratos con las futbolistas, Camacho indicó que “los abogados del club están analizando este tema, con el presidente (Gróver Vargas)” y aclaró que todavía no reciben incentivo económico. La institución les da indumentaria, infraestructura y también las transporta a las canchas para sus presentaciones.

9. Always Ready, un equipo en formación

Always Ready empezó a darle forma a su equipo femenino, a la cabeza del director técnico Erwin Ramallo, que busca las mejores condiciones para sus dirigidas. “La dirigencia nos está dando todo el apoyo”, expresó el profesional, en contacto con DIEZ.

Ramallo dirige a la categoría mayor (25 jugadoras), la sub-19 (18), sub-16 (25) y también a las que asisten a la escuela de la institución que representa a El Alto. Las futbolistas que se alistan para representar al millonario se entrenan los lunes, miércoles y viernes, desde las 8:30 hasta las 11:30, en el complejo Evo Morales de ciudad Satélite.

Sobre las condiciones que les brinda Always Ready, Ramallo indicó que tienen a disposición al cuerpo técnico y la infraestructura para practicar. “Estoy en busca de que le podamos dar un seguro médico, un bono transporte y que se les pueda otorgar descuentos en la Universidad Técnica Boliviana (UTB), queremos apoyarlas también fuera de las canchas”, informó Ramallo.

10. Aurora, un equipo con bastante recorrido

Las jugadoras de Aurora se entrenan en su complejo. Foto: Club Aurora

El equipo femenino de Aurora tiene diez años de antigüedad, en esta temporada se dará prioridad a las jugadoras más jóvenes, la mayoría provienen de la escuela del club. El jueves cerraron la etapa de pruebas y el martes empezarán a trabajar.

“Las vamos a evaluar sicológicamente y vamos a explicarles sobre nutrición, con las profesionales que me acompañan”, informó a DIEZ la directora técnica celeste, Elvira Ortiz, que en 2019 formó parte del equipo de colaboradores del exentrenador de la selección femenina Napoleón Cardozo.

Actualmente tienen 30 futbolistas, pero se quedarán 22 para encarar el torneo departamental. Los entrenamientos se realizarán en el complejo de la institución cochabambina y, una vez por semana, lo harán en una cancha del estadio Félix Capriles.

11. Guabirá se fortalece con jugadoras de los alrededores

El equipo femenino de Guabirá en en complejo dle club. Foto: Club Guabirá

Un total de 44 futbolistas, entre 13 y 22 años, conforman los dos equipos femeninos de Guabirá. Los martes, jueves y sábado se entrenan las que son oriundas de Montero, Saavedra y Portachuelo, en la cancha del distrito #2 de la capital azucarera. Mientras que los lunes, miércoles y viernes trabajan en San Pedro las deportistas del mismo lugar, Murillo, Chané y Fernández Alonso.

La dirigencia les da el material necesario para cada práctica, que es dirigida por el director técnico Hugo Ibáñez. “Intentamos brindarles las mejores condiciones para trabajar, no hay muchas canchas disponibles en Montero”, informó a DIEZ el gerente del club azucarero, Robert Limpias.

A la espera de una fecha del inicio del torneo, de la categoría Primera B de la Lifeful, el grupo seguirá cumpliendo con sus entrenamientos.

12. Real Santa Cruz lanzará su convocatoria

El club Real Santa Cruz lanzará su convocatoria para formar su equipo femenino, el miércoles. Las pruebas serán el sábado 24 y domingo 25 en su estadio, gratuitas. Se pueden presentar jugadoras desde los 15 años. Atentas, aquí se debe publicar el anuncio: https://bit.ly/3mWHys5.

13. Royal Pari, en proyecto

La dirigencia de Royal Pari informó a DIEZ que formarán su equipo femenino en 2022, ya que Conmebol no exigirá este requisito para obtener la Licencia de Clubes en esta temporada, por la pandemia. Antes, el club inmobiliario tenía convenido con Deportivo Ita, pero la norma ahora no lo permite.

14. En San José el fútbol femenino, en el olvido

La crisis institucional que atraviesa San José deriva en la inexistencia de un equipo femenino, pero su plantel masculino compite en el torneo boliviano de la División Profesional. Según el periodista Vladimir Blanco, en la era del expresidente Wilson Martínez, el club santo intentó realizar un convenio con el equipo femenino Independiente de Challapata, pero no cumplió con lo acordado y la unión no se dio.

15. Real Potosí, en descanso

Real Potosí presentó un equipo femenino para disputar la Copa Simón Bolívar 2020, que se jugó este año, y después dejó de trabajar. Una fuente cercana a la dirigencia lo confirmó a DIEZ. Este medio intentó comunicarse con los directivos para que brinden una declaración oficial, pero no tuvo respuesta.

16. Nacional Potosí

Nacional Potosí no brindó información sobre su equipo femenino, a pesar de la insistencia de DIEZ. Un dirigente se comprometió a dar detalles este lunes