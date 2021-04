El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, anunció a La Razón Radio que se toma previsiones ante las demoras en la dotación de inmunizantes. El avión con el primer nuevo lote de Sputnik V se prevé que parta este domingo de Rusia.

En medio de la alta demanda internacional de vacunas contra el COVID-19, el Gobierno informó que realiza gestiones con más laboratorios para ampliar la cantidad de inmunizantes disponibles para la población, que ayuden a potenciar el plan de vacunación, mientras se aguarda que se complete el lote demorado de 1,7 millones de dosis de la rusa Sputnik V.

“Estamos tocando otras puertas con Sinopharm, estamos trabajando muy de cerca para tratar de asegurar un nuevo lote para mayo, estamos en continuas negociaciones con Sinovac (…) estamos con CanSino, hoy (jueves) a mediodía vamos a tener otra reunión y todas las farmacéuticas para lograr tener la mayor cantidad”, explicó en La Razón Radio el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.

En tanto, las negociaciones continúan para acelerar la dotación de las rezagadas dosis Sputnik V, que debían llegar hasta finales de marzo. Blanco indicó que se tiene previsto que este domingo parta un avión desde Rusia, con el primer nuevo lote de estas dosis y luego, paulatinamente, se aguardan más arribos por remesas para completar las 1,7 millones demoradas, y después completar, como se comprometió, el total de 5,2 millones de dosis que adquirió el Gobierno.

“Apenas tengan disponibilidad nos van a ir mandando, es que no tienen disponibilidad en este momento, no está funcionando el laboratorio de India, están teniendo que entregar grandes cantidades a su propia población. A medida que vayan teniendo nos van a mandar, por eso no tenemos la cantidad exacta ni las fechas, pero lo que nos han dicho es que durante mayo se pondrían al día con las 1,7 millones que nos tenían que dar en marzo y las 1,7 millones que nos tenían que dar en abril”.

Apuntó que el primer arribo de Sputnik V que partiría este domingo será enviado vía DHL, servicio que contrató el Fondo Ruso y bajo su pago, dado el retraso.