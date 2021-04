Guarayos: Maestro utiliza parlantes para pasar clases en la comunidad San Pablito

Fuente: https://lapalabradelbeni.com.bo

Debido a las restricciones a causa de la pandemia de coronavirus, el maestro Antonio Teco, oriundo del Beni, decidió utilizar tres poderosos parlantes para pasar clases en la comunidad San Pablito, municipio de Ascensión de Guarayos en el departamento de Santa Cruz.

“Mi iniciativa nació en base a una necesidad, se necesitaba pasar clases y había mucha presión de parte de los padres de familia; los niños desde el año pasado no pasaban clases”, dijo.

Es así que se decidió utilizar tres parlantes elevados que se encuentran en esa comunidad distante 10 kilómetros de Ascensión de Guarayos.

Son 21 alumnos del nivel inicial que alistan sus cuadernos a una hora determinada.

Para complementar la enseñanza visita un promedio de 15 alumnos por día, porque algunos no se encuentran en sus casas debido a que acompañan a sus padres en el trabajo.

Los parlantes son de propiedad privada y se paga 3 bolivianos por la hora y media que son utilizados.

“Me agrada porque no hay presión, no hay preguntas, directamente se pueden desarrollar los contenidos porque los alumnos no están haciendo bulla”, manifestó.

Teco, egresado de la Escuela Superior de Formación de Maestros en Trinidad es natural de San Ignacio de Moxos, pero por cuestiones de trabajo se encuentra fuera de su tierra.

De los 16 maestros que trabajan en esa comunidad, Teco es el único que utiliza esa modalidad de trabajo, los demás utilizan cartillas. Cuando uno tiene la voluntad y está capacitado lo hace, agregó.