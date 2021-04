Hiper García: Characayo pidió la mochila para guardar sobre con soborno

Fuente: Página Siete / La Paz

La noche del 13 de abril, el entonces ministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, se reunió con Dareen Schmidt Flores en las banquetas de El Prado y ahí pidió a Hiper Yasmani García que le prestara la mochila donde se introdujo el sobre con el dinero del “soborno” para acelerar el saneamiento del predio fiscal El Triunfo II en Santa Cruz.

Así se desprende de la declaración prestada ante la Fiscalía por García, director general de Desarrollo Rural, actualmente detenido y en la que describe la relación de hechos acaecidos el 13 de abril cuando toma contacto con Schmidt, interesada en el saneamiento del terreno del Estado.

“Me llamó la señora Dareen Schmidt, a eso de las 19:45 (porque) estaban llegando a La Paz y querían reunirse con el ministro en La Paz. Yo le indiqué que pase por el ministerio, pero ella se negó, no quiso ir al ministerio, por eso ella me indica que mejor nos reunamos en un café y me pasa la ubicación de donde estaba. Como estaba cerca, fui al café; ahí me invitó un sándwich. Se encontraba con la otra persona más, y ahí de manera insistente me pide que podamos sostener una reunión con el ministro. Luego llamé al ministro para indicarle que había personas que querían reunirse, pero desconocía el tema específico”, señala García.

En la declaración prosigue: “Luego bajó el ministro a El Prado y la señora no quería reunirse en el café, ella solicitó reunirse en las banquetas de El Prado. Una vez afuera se sentaron en las banquetas donde ya se encontraba el ministro. Yo me quedé parado a una distancia aproximada de unos dos metros. Después de un rato de conversación me pide el ministro Edwin Characayo Villegas que me acerque y le preste mi mochila; ahí vi que introdujeron un sobre a la mochila el abogado y el ministro; desconocía el contenido. Como es mi jefe inmediato, no objeto las órdenes que me indica y posterior a ello se termina la conversación y procedimos a retirarnos. En ese instante aparecieron los policías, de manera sorpresiva me detienen y nos condujeron acá a la Felcc”.

¿Diga usted quién entrega el sobre al ministro Edwin Characayo el día 13 de abril en horas de la noche? es la otra pregunta que se formula a García, quien dice que no logró ver bien, pero que sólo estaban la señora (Shmidt) y el abogado. “Yo sólo vi en las manos del ministro y del abogado el sobre que introdujeron en mi mochila”, precisa García.

El exfuncionario negó que hubiese pedido montos económicos para ayudar a Shmidt y obtener la titulación de la propiedad El Triunfo II, ya que no tenía competencia sobre el tema.

La Fiscalía también hizo conocer a García que la denunciante en el caso manifestó que su persona le exigió 200 mil dólares para dos dirigentes de movimientos sociales de San Julian, otros 200 mil dólares para técnicos y funcionarios del INRA y que el ministro req uería 100 mil dólares, y que tenía que decir al respecto. García negó el extremo. “Negativo. En ningún momento se han mencionado esos montos”, aclaró.

Desmintió la entrega de 20.000 dólares a cambio de realizar y garantizar el saneamiento y titulación de El Triunfo II. “En ningún momento se le ha exigido montos económicos, toda vez que el tema de saneamiento es competencia de otra institución. Mi persona no tiene ninguna tuición sobre ella y desconozco los procedimientos a seguir”, recalca el exfuncionario.

En la declaración García, sin embargo, indica que ya conocía hace varios meses a Dareen Schmidt, porque la madre de ésta se contactó con su persona y le invitó a visitarla para compartir masitas y conversar sobre el proceso de cambio y política.

“Una vez ahí se presentó ella como la señora Karina, exautoridad del municipio de Porongo y militante activa del MAS, ahí compartimos unas masitas… Al final de la conversación me sale que ella tenía una amistad que tenía un predio que tenía problemas para regularizar y me pregunta si yo conocía a alguien para ayudar y yo le respondí que desconocía”, subraya.

De acuerdo con García, ella le facilitó documentación del predio y de manera insistente le llamaba para preguntar y después de 40 días volvió a invitarle a visitarla y si tenía respuestas.

El exfuncionario y Characayo están acusados por concusión, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias y cohecho pasivo propios.

