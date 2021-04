House of Gucci: Salma Hayek se une al elenco de la biopic

La actriz mexicana Salma Hayek sumará otro éxito a su carrera cinematográfica; la protagonista de la biopic de Frida Kahlo ahora se sumará a otro proyecto basado en hechos reales. Hayek, se ha unido al reparto de ‘House of Gucci‘, el drama criminal que el director Ridley Scott ya está rodando en torno al asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci.

El anuncio se ha producido después de que The Daily Mail “cazara” a la actriz en el rodaje de la cinta en Roma.

Hayek interpretará a una vidente llamada Giuseppina Auriemma, una de las mejores amigas de la citada Patrizia Reggiani, personaje que recordemos será interpretado por Lady Gaga y de cuyo crimen fue cómplice. Por su parte Maurizio Gucci será interpretado por Adam Driver. Tanto a Gaga como a Driver ya les pudimos ver caracterizados en la primera imagen de la cinta, publicada con motivo del inicio de su rodaje.

Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Jack Huston, Reeve Carney, Camille Cottin, Youssef Kerkour y Mãdãlina Ghenea completan el reparto principal de esta producción de BRON Studios, Metro-Goldwyn-Mayer y Scott Free Productions que la propia MGM estrenará en Estados Unidos el próximo 24 de noviembre.

Roberto Bentivegna firma el guión de esta película basada en ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed’, libro de no ficción escrito por Sara Gay Forden y publicado en 2001.

Por último mencionar que su director de fotografía es Dariusz Wolski, responsable de la dirección de fotografía de todas las películas de Ridley Scott desde ‘Prometheus’ en 2012, incluyendo por supuesto esa ‘The Last Duel‘ que después de varios retrasos derivados por la pandemia se estrenará, por fin, un mes antes que ‘House of Gucci‘ el próximo mes de octubre. Supuestamente, en cines.