A tiempo de expresar su preocupación por el desarrollo de la vacunación contra el COVID-19 a las personas mayores de 60 años, que aún no es regular en el país y avanza en medio de roces entre los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) y el Gobierno, la Defensoría del Pueblo llamó la atención en la necesidad urgente de llevar a cabo un proceso ordenado e informado.

«Esta institución defensorial exige a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de los entes de la seguridad social, garantizar al acceso a la vacuna contra el COVID-19 de forma ordenada y con prioridad para las personas adultas mayores. Y les solicita que consideren a todas las organizaciones de adultos mayores de Bolivia a nivel nacional, como la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (Anambo), como aliados en el proceso de socialización e información», comunicó la Defensoría.

A seis días de la fecha prevista para el inicio de la vacunación masiva, que incluye a las personas mayores de 60 años y pacientes con enfermedades de base, el proceso no es regular y se realiza en medio de roces entre el Gobierno y los Sedes, que emiten argumentos contrarios sobre la cantidad de dosis.

Los Sedes mantienen que el proceso no se puede acelerar porque las vacunas entregadas no son suficientes para abarcar a toda la población objetivo para este mes, mientras que el Ministerio de Salud defiende que no se superó el 40% de aplicación de las dosis que ya fueron distribuidas, por lo cual niegan escasez.

La Defensoría observó también esta situación. «(…) Las demandas de suministro de mayor cantidad de vacunas realizadas por los Servicios Departamentales de Salud y por los entes de la Seguridad Social deben ser atendidas de forma urgente y prioritaria, para garantizar que la población adulta mayor sea inmunizada antes del inicio de una posible nueva escalada de casos».

La institución se hizo también eco de los múltiples reclamos de adultos mayores, que incluso van desde una noche anterior para hacer fila y acceder a la vacuna. Pidió a las instituciones responsables de administrar la vacuna que agoten los medios de información para evitar esta situación de caos y confusión.