La educación sigue sin rumbo definido por el Covid-19

Panorama. El 75% de las escuelas aplica la modalidad a distancia en el país y por el rebrote del coronavirus las autoridades recomendaron no volver a las aulas.





Fuente: eldia.com.bo

A poco más de un año del cambio ocurrido por la pandemia en la educación tradicional, no todos los niños bolivianos han logrado fortalecer su aprendizaje con la modalidad a distancia, ya sea porque necesitan el apoyo presencial del maestro o simplemente porque no cuentan con el dispositivo tecnológico y acceso internet para acceder a sus clases. Ante este panorama la UNESCO lanzó hace poco la inquietud en el foro ¿Hacia dónde va la educación? Perspectivas sobre el planeamiento educativo en América Latina”, puntos donde se concluyó que el gestor de educación de cada región necesita hacer un diagnóstico sobre el contexto afectado por la falta de aprendizaje para lograr estrategias de inclusión y así también tengan la oportunidad de aprender ya que tres de cada cuatro niños en América Latina, no se han adaptado a la educación virtual lo que genera preocupación sobre el nivel intelecto en los próximos años.

Efecto negativo. Yulena Demetry Nuñez, psicóloga clínica infantil señala las consecuencias que ha traído esta alteración en la rutina educativa. De 100 niños, 45 se logran adaptar a las clases virtuales. En el ámbito emocional, la psicóloga explica que los estudiantes se encuentran propensos al estrés y la ansiedad, al no saber manejar adecuadamente las herramientas digitales o por la falta de comprensión con el contenido avanzado. Por ello recomienda el dedicado apoyo de un adulto como guía para lograr el eficaz aprendizaje, de ser necesario, buscar maestros integradores que apoyen en su nivelación al estudiante. Demetry enfatiza que los niños con diagnósticos o terapias no pueden pasar clases a distancia, ya que requieren de un apoyo integral en la formación. Es por esto, que sugiere que ellos asistan a clases semipresenciales.

“Es el inicio de otra era, donde se han conocido otras herramientas para la capacitación y formación tanto del estudiante como del docente», señaló Edwin Ríos Peñaranda, técnico de Capacitación Social Comunitaria de la Dirección Departamental de Educación (DDE) al resaltar el aspecto positivo de esta etapa. Se destaca el direccionamiento que se le está dando a los medios tecnológicos para fines educativos y que se ha dejado de lado el concepto de que son sólo equipos de entretenimiento.

Panorama incierto. La segunda ola del coronavirus obligó a las autoridades educativas del país a recomendar no volver a clases en las aulas a nivel nacional. Un 15 por ciento de las escuelas del país han optado por el sistema semipresencia, un 75 por ciento aplica la modalidad a distancia y solo 10 por ciento optó por clases presenciales, principalmente en zonas dispersas.

3 Modalidades

Están vigentes este año: Presencial, semipresencial y a distancia.