La revelación del ex representante de Neymar: el brasileño pudo haber fichado por el Real Madrid con 13 años

El brasileño Wagner Ribeiro detalló cómo fue ese momento y por qué se sintió humillado cuando el Barcelona cerró su contratación en 2013

En medio de las especulaciones que vinculan al regreso de Neymar al Barcelona, el ex agente del futbolista Wagner Ribeiro mantuvo una entrevista con el periódico deportivo francés L’Equipe en las que reveló cómo fueron los inicios de su relación con él hace una década atrás.

Entre anécdotas y rumores, el representante de otras figuras como Robinho o Vanderlei Luxemburgo, explicó el acercamiento que tuvo el Real Madrid cuando el paulista tenía tan solo 13 años.

“Causó sensación”, aseguró por aquel entonces. “Se vino veinte días con su padre y conmigo. El Madrid le quería y estaba dispuesto a pagar, pero me llamó Marcelo Teixeira, el presidente de Santos y me ofreció 840.000 € y 10.000 euros al mes”, agregó.

Sin embargo Ribeiro detalló que, “en ese momento Neymar ganaba 700 reales pero su padre pensó que era mejor quedarse en Brasil. En Madrid, en el campo lo pasaba muy bien y era feliz, pero afuera lloraba. Agarraba mi teléfono para llamar a su madre. No quería estar lejos de ella y de su hermana”.

Fue así que Neymar continuó su formación en el Peixe y posteriormente ascendió al primer equipo en el que se mantuvo durante cinco temporadas (2009-2013) en donde hasta rechazó una oferta del Chelsea en 2010: “Le ofrecieron mucho dinero, pero Neymar no quiso ir”.

Las ofertas del viejo continente estaban sobre la mesa y el conjunto paulista veía muy difícil retenerlo. “Los directivos reaccionaron para competir con ellas. Se reunieron con él y le dijeron que si se quedaba se convertiría en un mito que sucedería a Ayrton Senna en el corazón de los brasileños”, aseguró

“Pidieron a Pelé que llamara durante la reunión incluso. A su padre le afectó esa llamada. Fue decisivo. Por entonces, además, Santos pagaba muy bien”, afirmó Riveiro. Al parecer, las palabras de O Rey no terminaron de convencer al joven atacante, quien finalmente fichó por el Barcelona a mediados del 2013 después de que el equipo culé le ganara la batalla al Real Madrid.

“Florentino (Presidente merengue) pensaba que lo tenía. Aceptó una oferta que yo le presenté. Estaba dispuesto a pagar 40 millones al Santos y a cumplir con todo lo que pedíamos. Su padre le pidió tiempo porque Neymar prefería el Barça. El Madrid insistió, mandaron a tres directivos, abogados. Estuvieron 20 días y me decían: “‘¡Venga, mañana firmamos!’ Pero Neymar no quería ir al Madrid, quería jugar en el Barça”, contó.

“Le llamó Messi, Piqué… Yo quería que se fuera al Madrid. Era cercano a Florentino y al Madrid. Sandro Rossell, en cambio, no quería que participara de las negociaciones con el Barcelona. Me dejó de lado y no me pagó ni un céntimo por el traspaso de Neymar al Barça. Trabajaron con André Cury, que se acercó al padre de Neymar. Me la jugaron. No saqué nada con ese traspaso”, reveló Wagner Ribeiro.

Por ese entonces, Neymar lo tenía claro: “Quería jugar con Messi. Esa fue su elección”. “Lo respeté, aunque no fue bueno para mí. Cuando firmó y fue presentado, me sentí humillado. No me dejaron participar. Como me llevo bien con Florentino Pérez, me dejaron fuera de todo. Fue injusto”, sentenció.