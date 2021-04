La triste e infausta realidad de los organismos internacionales

Nunca se ha visto, ni sabido, de multitudes de personas que temerosas y esperanzadas se dirijan a los países comunistas buscando sus sueños y bienestar. A nadie se le ocurre ir a Cuba, a Nicaragua o más lejos a Rusia o China; pero contrariamente vemos diariamente a masas humanas que esperanzadas migran a los Estados Unidos, a Europa y otros países de cultura liberal democrática, en procura de lograr sus sueños.

Estas multitudes de migrantes, son aquellas que huyen de sus países, de unos Narcoestados populistas donde no existe Estado de derecho y que dictando sus propias leyes han institucionalizado la dictadura. Allí día que pasa, aumenta el hambre y la miseria; aumentan los presos, perseguidos y exiliados políticos, no existe libertad de prensa, elecciones libres. No hay separación de poderes y el gobierno usa la justicia como mecanismo de persecución y administración del miedo.

Los partidos comunistas latinoamericanos transitaron del Foro de San Pablo, al Grupo de Puebla y este Grupo mediante una declaración pública, expuso su objetivo con toda claridad: “Retomar el poder de la región, para adueñarse del mañana”. Los populistas, apelando a la ilusión burlan la realidad y la razón y de esta manera logran cautivar a las poblaciones y traerlas a su redil y así le quitan su presente y su futuro, se adueñan de su mañana.

En esta su estrategia de poder, los comunistas y populistas van copando espacios en las instituciones internacionales y mediante sus representaciones sientan en ellos su primacía; lo vemos en la OMS, la ONU, la Corte IDH y otras donde imponen su doctrina y decisiones.

La Asamblea de la ONU, en votación secreta, eligió como miembros del “Consejo de Derechos Humanos” a China, Rusia, Cuba, México, Bolivia.

Estos delegados representan a regímenes, enemigos declarados de la libertad y los derechos humanos.

Siguiendo el libreto, la ONU eligió a Irán para presidir la “Comisión de Derechos de la Mujer”. Es de lo más aberrante, que un régimen que trata a las mujeres como ciudadanas de segunda clase, las encarcela por no usar el hiyab obligatorio, les prohíbe cantar, las excluye de los estadios y no las deja viajar al extranjero sin el permiso de sus maridos, sea elegido para defender los derechos humanos de las mujeres.

En Cuba, donde viven esclavizados y adoctrinados desde hace 62 años, surgen las voces de algunos jóvenes rebeldes, que comprenden que la suya no es vida y convocan a sus vecinos: “Ya no gritemos patria o muerte, gritemos patria y vida”. En realidad trabajemos y construyamos patria para todos.

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Francisco de Asís.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com